Abandonaron la literatura para convertirse en artistas visuales: huellas de una mudanza

Verónica Gerber Bicecci explora los vaivenes de la escritura al arte en "Mudanza".

En su primer libroy, junto a textos autobiográficos, enlaza las narraciones de vida de cinco figuras internacionales que abandonaron la literatura para convertirse en artistas visuales,que busca materializar lo escrito en acción, hasta el sueco Öyvind Fahlström, quien buscaba transformar el sonido de los animales en versiones acústicas de la escritura.El libro, editado en la Argentina por Sigilo, reaparece en librerías argentinas 13 años después de su publicación original aunque en su debut, en 2010, ya había marcado el momento exacto en que la autora se definió una determinada búsqueda que siguió explorando en sus intervenciones para museos y galerías, y también puede rastrearse en sus siguientes libros como la novela "Conjunto vacío" o en la antología de textos "En una orilla brumosa. Cinco rutas para repensar los futuros de las artes visuales y la literatura".Es posible pensar en "Mudanza", entonces, como una exploración autobiográfica del quehacer artístico de la autora, pero también en la indagación personalísima sobre el acto de escribir y, por sobre todo, como un ensayo sobre la relación entre la literatura y el arte, la intersección entre ambos universos, una suerte de tercer lenguaje donde imagen visual y escritura son una unidad, y que la autora define como "caligrama expandido".Pero sí hay en mi práctica un eje gravitacional que persiste, el puente que une la idea de 'visual' con 'escribe'", explica a Télam Gerber Bicecci.En esta suerte de filiación que la autora plantea, aparecen cinco curiosas historias de vida de escritores que abandonaron la idea tradicional de la literatura para expandirse a otros soportes como la escultura, la performance o la instalación, como el caso de Öyvind Fahlström, un nieto de suecos, nacido en Brasil, que a los 11 años viajó a a visitar a sus abuelos a Europa, un verano de 1939 en que la guerra estalló justo después de su llegada y le impidió regresar a casa. Volvió a ver a sus padres nueve años después. Fahlström -cuenta la autora- abandonó la literatura para buscar versiones acústicas de la escritura, un "poeta acústico" que pretendió traducir los sonidos y cantos de la naturaleza, el ulular del búho, el arrullo de la tórtola, el trisar de la golondrina, mientras inventaba palabras de ese nuevo idioma: "glug. glur. glurg. gulp. glup. blup. / tap. (ta)tarra. twang".Tal vez, quien realizó sin saberlo una práctica similar a la que antes había hecho Vito Acconci (a quien Piero Manzoni convirtió en escultura, al estamparlo su firma en la espalda). Calle se convirtió en paseante secreta, persiguiendo a desconocidos al azar por la calle, Más tarde el escritor Paul Auster la transformó en uno de sus personajes de "Leviatan", el de María Turner, que vive en una buhardilla."Comparto con los personajes de este libro la necedad por el absurdo", confiesa en una parte del texto Gerber Bicecci, quien también incluye las historias de vida del mexicano Ulisés Carrión, del estadounidense Vito Acconci y del belga Marcel Broodthaers, quienes también expanden los límites de la literatura.- Verónica Gerber Bicecci: Me gusta mucho la idea que propones: que este libro sea una partitura. Pero en su momento no tuve la lucidez de pensarlo así. Cuando lo escribí tenía en mente, más bien, escribir un libro que fuera solo texto y, al mismo y tiempo, que fuera solo imagen. Es decir, hacer algo parecido a la écfrasis: hacer una descripción animada de las imágenes (las obras de arte) a través de la escritura.- VGB: Hay un montón de conexiones para ser encontradas o descubiertas por quien lea (ojalá). Pero una de las cosas que me cautiva de Acconci, Calle, Carrión, Fahlström y Broodthaers es que en sus obras visuales persiste una especie de lógica (si es que es posible llamarla así) literaria o lingüística o gramatical. Por otro lado, sus búsquedas cuidan siempre la relación entre contenido y contenedor. Es decir, no trabajan con temas y formas por separado sino que estas se interconectan conceptualmente.- VGB: En mi caso fue al revés: me formé como artista visual y después la escritura se volvió la estrategia central de mi práctica artística. El texto que abre el libro ("Ambliopía") y el texto que lo cierra ("Ambigrama"), ambos escritos en clave testimonial, intentan justamente hacer eso que tu señalas: mostrar 'pruebas' para ser 'aceptada' en la genealogía artística a la que deseo adscribirme. Algo así.- VGB: Sí. El movimiento para mí es a la vez duda y cuerpo. Es también hacer consciente una y otra vez la perspectiva y sesgo desde el que miro. Sin mudanza no sabría cómo cuestionar mi mirada.- VGB: Caligrama. Pero lo caligramático como una noción expandida o rota (como diría Foucault), que va, digamos, de la práctica milenaria hasta el meme (y sigue transformándose). El caligrama es mudanza perpetua y sigue siendo la palabra con la que mejor puedo pensar la intersección entre la literatura y las artes visuales (pero también la voz, la tecnología y el cuerpo).