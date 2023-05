Bregman: "Larreta puso a auditar el voto electrónico a un aportante del PRO"

"Se encuentra vulnerado el sistema democrático"

El escrito judicial remarca que el auditor cuestionado "resulta tener intereses y/o vínculos con el partido de gobierno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2021 realizó aportes a la campaña electoral a la agrupación Juntos por el Cambio del distrito de la Ciudad de Buenos Aires tal como consta en la página web de consulta pública de aportes de la Cámara Nacional Electoral".



Del mismo modo, el texto considera que "dejar la aprobación del sistema electrónico de emisión del voto y sufragio en manos de un organismo que incluye aportantes directos de campaña de una de las agrupaciones y cuyo responsable se encuentra nombrado sin pasar por el acuerdo de la Legislatura, vulnera plenamente este principio, desde ya se pone en duda cualquier accionar o decisión en estas condiciones".



"Queda claro que el proceso de selección de tecnologías para la emisión del voto se encuentra viciado, no se encuentra garantizada la imparcialidad, objetividad, igualdad y equidad de todas las agrupaciones políticas, lo cual afecta también al conjunto de los electores y electoras", continúa el documento.



Por lo que asegura que "se encuentra vulnerado el sistema democrático" y argumenta que "la interrupción del proceso de selección de tecnologías para la emisión del voto no afecta al proceso electoral en curso, por el contrario el mismo puede realizarse plenamente, como se ha hecho en las últimas elecciones de 2019 y 2021".



"Lo que frustra y afecta al interés público es intentar introducir un método de votación que no resulta imparcial, equitativos, igual y democrático frente a millones de personas", puntualiza la presentación.