Brasil-Túnez e Inglaterra-Italia juegan en La Plata por el Mundial Sub-20

Foto Alfredo Ponce.

Foto Ramiro Gómez.

El seleccionado Sub-20 de fútbol de Brasil enfrentará a Túnez, mientras que Inglaterra se medirá con Italia en sendos partidos a jugarse este miércoles en el estadio Diego Armando Maradona de la capital bonaerense de La Plata, por los octavos de final del Mundial de la categoría Argentina 2023.Brasil, el actual campeón de Sudamérica, ganó el Grupo D luego de haber perdido en el debut con Italia (3-2) y luego superar a Nigeria (2-0) y golear a Republica Dominicana (6-0).Túnez, por su parte, se ubicó tercero en el Grupo E tras caer ante Inglaterra (1-0), vencer a Irak (3-0) y perder con Uruguay (1-0).Inglaterra, en tanto, se clasificó a los octavos de final invicto y fue ganador del Grupo E luego de haber vencido a Túnez (1-0) y Uruguay (3-2), y de empatar con Irak (0-0).Italia, segundo en el Grupo D, debutó venciendo a Brasil (3-2), luego cayó ante Nigeria (2-0) y derrotó a la República Dominicana (3-0).El programa de partidos y sus horarios es el siguiente:Miércoles:. A las 14.30: (La Plata): Brasil vs. Túnez (DSports y TyC Sports).. A las 18: (La Plata): Inglaterra vs. Italia (DSports).. Jueves:. A las 14.30: (Santiago del Estero): Gambia vs. Uruguay (DSports).. A las 18. (Santiago del Estero): Ecuador vs. Corea del Sur (DSports y TyC Sports).