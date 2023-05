"El mercado confió en nosotros", afirmó el secretario de Finanzas, Eduardo Setti

"El sector privado nos acompañó muchísimo", destacó el secretario de Finanzas, Eduardo Setti. Foto: Prensa.

La próxima licitación

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, destacó este martes la "confianza" del mercado en la licitación de bonos en pesos que realizó este lunes su área, mediante el que se obtuvo uny señaló que, tras los vencimientos del próximo mes, vendrán meses más aligerados con la expectativa de llegar a una "curva totalmente ordenada"."El sector privado nos acompañó muchísimo. El mercado confió en nosotros y en nuestra propuesta, y eso hay que agradecerlo porque sin ellos no hubiera sido posible", enfatizó Setti esta mañana en diálogo con Radio 10.Su área, dependiente del Ministerio de Economía,y consiguió financiamiento neto extra por casi $ 300.000 millones, lo que implica un roll over equivalente al 166% de losDe esta forma, mayo cerró con un 145% de roll over superando el 126% del promedio acumulado hasta abril.El sector privado concentró 70% de las adjudicaciones de este lunes, en una licitación en la que el Tesoro afrontaba vencimientos por $477.867 millones y en la que recibió ofertas por poco más de $1 billón."Estamos muy conformes con la licitación porque más allá de que seguimos escuchando medios y algunos dirigentes que dicen que la deuda es insostenible y que no vamos a poder ´rollear´, la verdad es que", agregó el titular de Finanzas.Setti consideró que, a través de las últimas licitaciones, cada vez es más viable llegar a una "curva totalmente ordenada" en términos de "vencimientos de corto, mediano y largo plazo"Tendrá lugar el miércoles 14 de junio, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2023.En, de los cuales cerca del 85% está en manos del sector privado y el resto en poder de distintas reparticiones públicas.Precisamente, según Setti, junio será "un mes muy cargado" del sector privado, pero en adelante el año tendrá "vencimientos más bien del sector público", lo que "aliviana un poco la expectativa de no poder renovar vencimientos o que los canjes no puedan ser exitosos".Setti confirmó que- mes en el que habrá una "torre muy importante" de vencimientos por $4,46 billones- se analiza la posibilidad de realizar un canje de deuda, trasladando los vencimientos al 2024 y al 2025."Eso dejaría un poco allanado el camino hacia el financiamiento neto positivo hacia fin de año y un cierre de gestión ordenado", indicó.El objetivo de la gestión - subrayó- es "dejar una curva ordenada", más allá de quién asuma el próximo 10 de diciembre."Todos sabemos que a nadie le conviene, ni a los actores de Juntos por el Cambio (JxC) ni a nosotros que la curva se desordene, así que vamos a seguir en este mismo camino más allá del nerviosismo que le genere al mercado que haya actores de la política con posibilidad de acceder al poder que estén diciendo estas cosas", señaló Setti.En ese marco, atribuyó a un "juego habitual y normal" por parte de la oposición las declaraciones recientes respecto de la sostenibilidad de la deuda."Todos entendemos que la única salida es extender (los vencimientos), dejar ordenado y que si alguien decide reperfilar o defaultear la curva, que sea una decisión política y no del mercado", recalcó Setti.