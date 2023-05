Para María Luisa Storani, "Pepín" Rodríguez Simón "bastardea al Parlasur y a Uruguay"

Rodríguez Simón tiene un pedido de extradición solicitado por la jueza María Servini para indagarlo por hostigamiento.

Integrantes argentinos del Mercosur firmaron una solicitud para que Rodríguez Simón se presente ante la Justicia federal argentina, luego de que no se lograra reunir el quórum para la expulsión de un integrante

El exasesor judicial es investigado por formar parte de una asociación ilícita que durante la gestión macrista.

Rodríguez Simón tiene un pedido de extradición solicitado por la jueza María Servini, quien ordenó su detención en 2021 para indagarlo por hostigamiento

La diputada del Parlasur y vicepresidenta de la UCR,, reclamó en que el exasesor judicial del gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio),"se presente ante la justicia" argentina, que lo requiere desde hace más de dos años, y consideró que, con su condición de prófugo, el también integrante de ese cuerpo "bastardea" al Uruguay, cuyas autoridades le negaron en dos ocasiones un pedido de "asilo político".. Lo reiteramos ayer en la sesión del Parlasur. Mientras no lo haga, seguirá bastardeando al bloque regional y a Uruguay", afirmó Storani en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.El exasesor judicial, que se encontraba a cargo de una "mesa judicial" que, entre ellos a los propietarios del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Souza.Este lunes, integrantes argentinos del Mercosur firmaron una solicitud para que Rodríguez Simón se presente ante la Justicia federal argentina, luego de que no se lograra reunir el quórum para alcanzar la mayoría especial requerida para la expulsión del cuerpo de un integrante."Nosotros, al ser parlamentarios de un bloque regional, tenemos que dar el ejemplo y sentarnos frente a la justicia", afirmó Storani.La parlamentaria de Juntos por el Cambio (JXC) añadió que no se procedió a la expulsión del bloque porque "se necesitaban los dos tercios y no estaban", al referirse a la sesión de este lunes en la que se necesitaban 77 votos para proceder con la remoción, y sólo había 58 parlamentarios presentes.A fines de marzo,a fin de eludir el correspondiente proceso de extradición.En julio del año pasado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal uruguayo había ratificado la decisión de la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, en el sentido contrario a la condición de refugiado.En ese marco, el abogado defensor de Rodríguez Simón, Jorge Díaz (exfiscal y exprocurador general de Uruguay), presentó un recurso de Casación que fue rechazado por la Corte.El segundo pedido de condición de refugiado fue presentado en diciembre del 2022 y denegado, pero resta que la justicia se expida en forma definitiva y, eventualmente, ordene su deportación.El exasesor judicial es investigado por formar parte de una asociación ilícita que durante la gestión macrista, mediante "hostigamiento y ahogo financiero", tenía el fin de perseguir a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, propietarios del grupo Indalo, que opera varios medios de comunicación.Actualmente, para lo cual deberá someterse a la Justicia argentina por la vigente alerta roja de Interpol en su contra.