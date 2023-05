Carreras consideró "una gran noticia" el envío al Congreso de la ley de hidrógeno verde

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, consideró indispensable un marco regulatorio / Foto: Archivo.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, consideró este martes como “una gran noticia” el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto de ley que“Es indispensable contar con un marco regulatorio para poder empezar a desarrollar la actividad con una perspectiva de futuro”, remarcó la mandataria rionegrina.Carreras destacóde elevar esta iniciativa, decisión que fue ratificada por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, y por la Secretaria de Energía, Flavia Royon, en el último Foro Global de Hidrógeno Verde desarrollado en Bariloche.“Estamos hablando de una ley que pondrá un marco para la producción de hidrógeno, una energía amigable con el medio ambiente;que generan gases de efecto invernadero”, explicó.“Esto no significa que una actividad vaya en contra de otra”, aclaró la gobernadora.Carreras remarcó la importancia del ingreso de los dos proyectos en conjunto. “Estamos hablando de que la Argentina puede tener una gran oportunidad con el desarrollo de Vaca Muerta en los próximos años, pero también buscando posicionarse en un escenario de transición energética,. Este es un proceso muy actual en Europa”, remarcó.Respecto del proyecto por iniciativa privada que fue presentado por la empresa australiana Fortescue Future, explicó que “está muy avanzado en la etapa preliminar, que incluye los estudios de impacto ambiental y medición de vientos”.“Para hacer las inversiones de infraestructura que se necesitarían, como por ejemplo la planta de producción de hidrógeno, la empresa requiere un financiamiento internacional y. Las entidades de crédito no otorgarían dinero para proyectos si no hay un marco que ofrezca confiabilidad”, dijo la mandataria.Resaltó además que “hay un compromiso, no sólo por parte de Fortescue, que es la empresa que ha presentado iniciativa privada, sino también de otras entidades y empresas de otros países que están mirando”.“Tenemos que buscar el desarrollo con el cuidado del ambiente. Creo que las dos cosas tienen que estar, porque si no de qué vamos a vivir los rionegrinos”, señaló.“Todos encendemos la cocina y calentamos la pava para tomar unos mates, y ese gas es actividad petrolera. Hay que comprender que, de la actividad productiva y de la industria”, completó Carreras.