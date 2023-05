Buscan a dos adolescentes que desaparecieron al salir del colegio en San Fernando

Valentina Sánchez Suárez y Kevin Benjamín González, desaparecieron al salir del colegio.

Los jóvenes se bajaron en la estación de tren Belgrano y se tomaron el colectivo de la línea 59 y luego uno de la línea 37, en dirección al partido bonaerense de Lanús

Los jóvenes, que se retiraron del colegio el lunes a las 15, visten el uniforme del mismo, que consta de zapatos marrones, medias bordó, pollera escocesa o pantalón

por su familia y la Policía de la provincia de Buenos Aires luego que fueran vistos por última vez el lunes por la tarde a la salida del colegio Misericordia en la localidad bonaerense de San Fernando, informaron sus familiares.Se trata de Valentina Sánchez Suárez y Kevin Benjamín González, de 13 y 12 años respectivamente, quienes permanecen desaparecidos desde las 15 del lunes cuando se retiraron del colegio.La denuncia de su desaparición fue radicada por Diego Sánchez, el padre de Valentina, en la comisaría 1ra. de San Fernando, localidad en la que fue vista por última vez la joven cuando se subió a una formación del tren en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.que se tomaba el colectivo. No sucedió eso, entonces (el papá) empezó a querer comunicarse con ella y Valentina ya no respondió al celular", aseguró Susana, la abuela de la joven."Sabemos que del colegio no tomó el colectivo que toma siempre y que se fue a la estación de San Fernando", donde tomó el tren hacia CABA, indicó la señora en declaraciones televisivas.Según el rastreo de la tarjeta SUBE, los jóvenes se bajaron en la estación de tren Belgrano y se tomaron el colectivo de la línea 59 y luego uno de la línea 37, en dirección al partido bonaerense de Lanús."Ellos viven en zona norte,. No le encuentro explicación a esto, estamos desesperados", expresó Susana.Y continuó: "Se que puede ser una travesura de adolescentes, pero no saben lo que puede provocar en los adultos, por favor vuelvan".Los jóvenes, que se retiraron del colegio el lunes a las 15, visten el uniforme del mismo, que consta de zapatos marrones, medias bordó, pollera escocesa o pantalón, camisa blanca con el escudo de la institución, sweater y campera bordó y mochilas negras.Según el relato de los familiares,y también pudieron dar con "audios en que (los jóvenes) querían emprender viajes a distintos lugares, todos hacia el sur"."A Valentina no la menciona en la carta, pero en la parada y en las cámaras de monitoreo de San Fernando se los ve juntos", dijo el padre de la joven, quien aseguró que "no hubo ningún conflicto en casa como para que tome una determinación de irse".Y agregó: "Al contrario, pasó un agradable fin de semana con sus abuelos (paternos) y hoy nos encontramos con esta decisión que tomaron".de los adolescentes, que eran "amigos cercanos y compañeros de curso",que "inducen a los chicos a desaparecer por un lapso de 48 horas".Al respecto, la hermana de Valentina sostuvo que "usa TikTok y hace los (desafíos) de bailes, pero nunca me comentó de este challenge (de desaparecer)"."Como hermana mayor no lo hubiese permitido", expresó la joven.En la búsqueda interviene la Unidad Fiscal Especializada (UFI) en Trata de Personas del Departamento judicial de San Isidro, a cargo del Dr. Acosta.