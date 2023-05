Trabajadores de la salud de Santa Fe pararon en reclamo de incremento salarial. Foto: Twitter Siprus

⚠ ATENCIÓN | En el marco de las medidas de fuerza que lleva adelante el gremio de @SiprusSalud, hizo entrega de una nota al Gobernador @omarperotti . pic.twitter.com/8y8p664ISM — Gustavo M. Alfaro (@GMALFARO) May 30, 2023

"Con la inflación acumulada, en abril perdimos el 9% de poder de compra de nuestro salario. Los tramos y montos del aumento acordado en marzo son irreales en la situación actual"

Se trata de los afiliados al Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad, quienes piden aumento salarial. Foto: Twitter Siprus

Un sector de los trabajadores de la salud de Santa Fe realizaba este martes un paro de actividades por 24 horas,acordado en la paritaria de marzo pasado, debido a "la pérdida del poder de compra del salario", indicaron voceros gremiales.(Siprus), que además anunció una medida por 48 horas en caso de que sus reclamos no obtengan respuesta favorable."Con la inflación acumulada, en abril perdimos el 9% de poder de compra de nuestro salario. Los tramos y montos del aumento acordado en marzo son irreales en la situación actual",Para el dirigente,Además, el Siprus denunció que no se está cumpliendo el compromiso del pase a planta de los trabajadores contratados y que "ni siquiera se les solicitó la documentación para llevarlo a cabo"."En los bajos salarios y la precariedad laboral está la explicación de por qué cuesta encontrar profesionales para cubrir lugares como las guardias, los centros de salud o los servicios de pediatría. No es como dicen los funcionarios que faltan profesionales de tal o cuál especialidad. Si pagaran como corresponde y con contratación estable, el recurso humano estaría", añadió Ainsuain.Los trabajadores de la salud, al igual que los de la administración central y los docentes,