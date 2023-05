El principal sindicato docente de Chubut inició un paro por 72 horas

El paro concluirá el jueves primero de junio con la celebración de un plenario provincial en Rawson.

inició este martes un, en demanda de una recomposición salarial y enformulada por las autoridades provinciales en la última reunión paritaria.El secretario general de la Atech,, explicó en diálogo con Télam que. No aceptamos la última oferta del Gobierno de la provincia porque a todas luces es insuficiente. Consiste solo en adelantar el pago de lo acordado y comprometerse a retomar la discusión antes de lo pautado, a principio de año por la inflación. Pero no mejora en nada el atraso salarial. En síntesis el aumento representa 5.000 pesos y eso es realmente inadmisible" planteó el dirigente sindical.La organización que representa a la mayoría de los trabajadores de la educación chubutense sostuvo, a través de un comunicado, que la medida de fuerza se debe a "la enorme la urgencia de recomposición salarial" que existe en el sector y "porque no hay un verdadero derecho a la educación sin salario digno" para los docentes.El paro concluirá el jueves primero de junio con la celebración de un plenario provincial en Rawson, la capital provincial, "donde se definirá la continuidad de la lucha" en el contexto de este reclamo, consignaron voceros sindicales.El gobierno chubutense, por su parte, recordó en un comunicado que "tres de los cinco gremios que participaron en la última paritaria aceptaron la propuesta salarial, que contempla un aumento del 10% en mayo, una revisión del 10% en junio y una nueva discusión del 6% en el mes de julio, si la inflación supera (el monto ofrecido en) la propuesta".La administración que lidera el gobernador Mariano Arcioni sostuvo que "si se toma en cuenta los ítems de 'Recursos Materiales' y 'Fondo Nacional de Incentivo Docente', un docente ingresante cobrará un sueldo (de bolsillo) de $119.851,50 en mayo, mientras que, en julio será de $132.934,69".Además aclaró el poder ejecutivo provincial que "cada docente que no alcance a percibir los $130.000 seguirán percibiendo la diferencia por el fondo compensador".