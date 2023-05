Es inminente la decisión Messi acerca de dónde jugará durante la próxima temporada

Foto AFP

Lionel Messi, según lo adelantó este martes la prensa catalana, que también deslizó que su futuro está en Al-Hilal, de Arabia Saudita.Messi, quien se consagró el sábado último campeón de la Ligue 1 con el PSG y terminará su contrato el 30 de junio, no renovará con el club parisino y decidirá su futuro en los próximos días, según publicó el periódico catalán Mundo Deportivo que sigue todo lo vinculado al Barcelona.El rosarino tiene varias ofertas, entre ellas la del Al-Hilal árabe, pero no cuenta con alguna del Barcelona porque entre otras cosas el club catalán sigue pendiente del Plan de Tesorería de LaLiga, del que todavía no tienen un dictamen definitivo en el Camp Nou.Barcelona expresó su deseo de tener de nuevo a Messi, a través de su presidente Joan Laporta, del vicepresidente Rafael Yuste y hasta el entrenador Xavi Hernández, pero no se avanzó ni se le hizo un ofrecimiento.La voluntad del Barcelona de contratar a Messi como agente libre es firme y el club confía en que el jugador, su padre y agente, Jorge Messi, conocen los parámetros que ofrece el club para contratarlo.Sin embargo, departe de Messi se destaca que no existe una oferta formal para ser analizada y que por el momento solo son expresiones de deseos.En tanto, la oferta de los árabes es muy concreta: dos temporadas con un ingreso de alrededor de 600 millones de euros cada una.