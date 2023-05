"Wado" De Pedro: "Si me toca y me acompañan podría ser candidato"

El ministro del Interior Wado de Pedro no descartó su posible candidatura presidencial en las PASO del Frente de Todos.

"Yo pienso en términos colectivos, y desde que el espacio empezó en pensar en candidatos y caras nuevas y discutimos el futuro de la Argentina y Cristina Fernández de Kirchner habló de que se necesitaba de las nuevas generaciones, yo dije 'quiero ser parte de una generación que piense soluciones distintas a los problemas de los argentinos" Wado de Pedro

El ministro del Interior,y sostuvo: "Si me toca y me acompañan podría ser candidato" en las próximas elecciones.Además llamó a generar undesde el próximo Gobierno, donde se una a la dirigencia del país "en un modelo productivo que dé trabajo y felicidad".Consultado sobre si sería candidato a Presidente, De Pedro dijo:y discutimos el futuro de la Argentina y Cristina Fernández de Kirchner habló de que se necesitaba de las nuevas generaciones, yo dije 'quiero ser parte de una generación que piense soluciones distintas a los problemas de los argentinos'"."Sé que voy a ser parte, no soy de las personas que soñaron con ser algo,y que la suerte de vivir con contención esa felicidad puedan tenerla otros", añadió, y volviendo sobre su postulación, aseveró:"Si queremos hacer las cosas de una manera diferente tenemos que dejar el márketing y las campañas de lado y el próximo Gobierno se va a tener que sentar con trabajadores, industriales, dueños de medios a ver cómo resolvemos los problemas estructurales", expresó en una entevista con FM Neura.en la región y produzca mano de obra y agregado de valor local", añadió.Incluso propuso queporque "CABA es una ciudad muy rica en términos culturales y turísticos que tiene un fenomenal potencial que con toda la administración concentrada en ella también la hace un poquito invivible por el tránsito y las protestas".Respecto a la política externa, De Pedro opinó queY expresó su deseo deque le dé trabajo y felicidad a los argentinos para que podamos negociar con el resto de las potencias en favor de la Argentina".Sostuvo que el próximo Gobierno deberácuál es el acuerdo nacional al respecto y consensuarlo para que eso perdure y que el resultado de una elección no determine que ciertas industrias tengan que cerrar" en el futuro.para que se pueda vivir, producir y trabajar en todos lados", resumió.El ministro detallópara que "el Gobierno que llegue tenga (a su disposición) un aporte para un plan de desarrollo federal que lo hicimos con los gobernadores", el cual consta de "una guía de 1.400 obras consensuadas por provincias y empresarios para generar mas trabajo vinculado a cada modelo productivo provincial".También criticó a "los que dicen que Aerolíneas Argentinas genera costo" y agregó queporque un empresario va a invertir a una provincia si tiene vuelos para poder ejercer el mando profesional".En términos económicos, De Pedro aseguró quey que generamos al resto del mundo, es un síntoma". Y explicó que "tenemos que trabajar en acuerdos básicos para que la Argentina funcione. Sin eso no alcanza y cada cuatro años vamos a estar cambiando de fórmula y de Gobierno".Aseguró también que en su visión de país es importantey no se quieran ir" y llamó a que "le encontremos una épica positiva para construir el futuro y que fortalezcamos nuestra nacionalidad".En la entrevista de más de una hora el ministroque lleva adelante junto a numerosas ONG's y organismos internacionales hace tiempo debido a las burlas y críticas que sufrió respecto a su disfluencia en el habla.Sostuvo que mediante el trabajo realizadomediante capacitaciones docentes y charlas" entre otras propuestas.Recordó al respecto quey por ese Zoom en el que participé mis redes estallaron en consultas y pedidos de mensajes".