Daniel Filmus: "Estamos en el debate, la discusión de una mirada común hacia el futuro". / Foto: Pepe Mateos

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, sostuvo que en el Frente de Todos (FdT) hay que "tratar de conseguir un programa común" para las elecciones presidenciales de este año, y consideró que si "hay un programa común es probable que consigamos un candidato que sintetice" esa idea.Tras participar en Casa de Gobierno de la firma por parte del presidente Alberto Fernández del decreto correspondiente a la quinta jerarquización salarial para investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Filmus dijo a los periodistas acreditados allí que "si no hay un programa común, si no hay una orientación común, si no hay una mirada respecto a la Argentina que queremos, no hay posibilidad de un frente electoral".El ministro remarcó queEn ese sentido, indicó que "esas bases del programa de cómo lograrlo es a partir de una fuerte industrialización e, insisto, capacidad de agregar valor a partir del trabajo de los argentinos, es una mirada que hay que plasmarla en un programa común, de qué es lo que hay que hacer de cara al futuro".No obstante, el ministro alertó que "si no hay un candidato de síntesis las leyes argentinas son muy claras y estipulan que va a haber un mecanismo, que son las Paso, para poder definir la candidatura de cara a la sociedad, pero de ninguna manera tendrían un sentido hacer unas Paso si no hay un programa común"., refirió el ministro.Y amplió: "Eso fue también lo que se acordó, me tocó participar del Congreso partidario del Partido Justicialista hace un par de semanas, y a partir de ahí seguramente nosotros vamos a poder definir, si hay coincidencia, a un candidato que pueda sintetizar ese programa, y si no se pondrá a disposición de la sociedad más de un candidato, que definirá quién a través de las Paso es el candidato del Frente de Todos".