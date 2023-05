Mariana Rosas, la argentina elegida como primera directora del Coro Sinfónico de Londres

"La música siempre fue una parte esencial de mi vida, y debo mucho a mi madre por eso", asegura Rosas.

Rosas: “Mi primera directora de coro fue mujer y mis padres se conocieron en un coro dirigido por una mujer".

"Cuando llegué a Birmingham para estudiar, ya contaba con diez años de experiencia profesional en Argentina", asegura.

"Comencé de muy joven. Mis padres me llevaban a ver obras de teatro, musicales, óperas y siempre supe que quería estar en un escenario. Cuando vi un coro de niños en una ópera, supe que no tenía que esperar a "ser grande" para estar en el escenario. Comencé a estudiar música y canto en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield, pero tenía muchas pasiones en ese momento y no sabía qué camino tomar." Mariana Rosas

, la argentina elegida como nueva directora del Coro Sinfónico de Londres y, considera que este nombramiento, asegura Rosas en una entrevista con Télam en Londres.Pese a este histórico logro personal y simbólico en un elenco saliente del mundo de la música académica, la artista nacida en la ciudad bonaerense de Banfield hace 36 años señala:Con idéntica naturalidad, Mariana reflexiona con conocimiento de causa queAntes de este nombramiento, Rosas ya había forjado un camino en su trayectoria musical. Se trasladó al Reino Unido en 2018, donde había sido profesora asistente de práctica coral en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires.Su talento y dedicación también le llevaron a trabajar como directora invitada en Dinamarca, Canadá, Italia y Suiza. Después de graduarse del programa MA en dirección coral de la Universidad de Birmingham, Rosas se prepara ahora para combinar su nuevo rol con el puesto como directora en la misma universidad y su papel docente en el Departamento de Música., confiesa.-Fue un viaje interesante. Cuando llegué a Birmingham para estudiar, ya contaba con diez años de experiencia profesional en Argentina. En cierto modo, el período de estudios fue como un paréntesis, un retorno a la vida estudiantil. Sin embargo, nunca dejé de estudiar y crecer profesionalmente. Asumo el cargo de gran importancia, sucediendo a una persona que estuvo en el puesto desde antes de que yo naciera.-Fui invitada inicialmente como directora asistente para un proyecto en 2021, que era el estreno de una obra nueva del coro. Aunque no se trataba formalmente de una audición, terminó siendo así porque quedaron muy satisfechos con mi trabajo. Al año siguiente, me invitaron a trabajar con ellos durante un día para conocernos mejor, proceso que también realizaban con otros directores. En abril de 2022, me ofrecieron el puesto de directora asociada, lo que implica ser parte de la "familia" del coro y te convoca para proyectos específicos. En noviembre del mismo año, anunciaron que estaban buscando un nuevo director y abrieron una convocatoria.-Lo conocí en 2017 por recomendación de un director argentino. Al leer su currículum y ver su vasta experiencia, estaba claro que quería estudiar con él. Lo que más me impactó fue su profundo conocimiento de la música y el entusiasmo y amor que transmitía al dirigir. Fue un desafío aplicar al máster, ya que solo aceptan a pocos estudiantes, pero cuando él me llamó personalmente para ofrecerme un lugar, fue increíble.-Creo que es enriquecedor para los estudiantes ver a sus profesores trabajando profesionalmente. Es algo que experimenté como estudiante en Argentina. Los estudiantes de la universidad pueden aprender mucho de esta conexión.-Comencé de muy joven. Mis padres me llevaban a ver obras de teatro, musicales, óperas y siempre supe que quería estar en un escenario. Cuando vi un coro de niños en una ópera, supe que no tenía que esperar a "ser grande" para estar en el escenario. Comencé a estudiar música y canto en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield, pero tenía muchas pasiones en ese momento y no sabía qué camino tomar.-La música siempre fue una parte esencial de mi vida, y debo mucho a mi madre por eso. Me introdujo a ella a una edad temprana, y siempre me apoyó en mi viaje musical. Recuerdo que fue en el Conservatorio donde tuve mi primer encuentro con el mundo coral y formé parte del coro de niños dirigido por Graciela Tanzi.En aquellos días, tenía muchas pasiones, y no estaba segura de qué camino quería tomar. Pensaba que probablemente me convertiría en cantante. Sin embargo, cuando tenía 16 años, tuve la oportunidad de estudiar en un colegio internacional en Italia. Decidí tomar un descanso de la música, pero resultó que no podía vivir sin ella. En ese colegio tuve mi primera experiencia de dirección y me encantó. Me di cuenta de que como directora de coro, podía combinar todas las cosas que me gustaban: cantar, actuar, enseñar, trabajar con otras personas, organizar cosas. Al terminar la escuela, a los 18, volví a Argentina, donde mi antigua directora de coro, Graciela Tanzi, me recomendó estudiar con Antonio Russo en la Universidad Nacional de las Artes. A la vez, trabajaba con ella como asistente en su coro.MR: En realidad, nunca planeé mudarme al Reino Unido. Pero luego conocí a Halsey y decidí que quería estudiar con él. Apliqué para un máster que duraba solo nueve meses, que era muy intensivo y me permitía dirigir mucho. Una vez que me aceptaron, mi marido Rodrigo y yo decidimos venir por un año. Al llegar aquí, nos dimos cuenta de que había muchas oportunidades profesionales y muchas puertas se abrían para mí, especialmente con la ayuda de Halsey. Así que comencé a solicitar trabajos y decidimos quedarnos un poco más. Oficialmente nunca nos mudamos a otro país, solo fuimos extendiendo nuestra estancia.