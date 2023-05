El CELS responde a Larreta: las Taser se venden como "no letales" pero son "menos letales"

Foto: Daniel Dabove

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que la policía local comenzará a usar las primeras 60 Taser.



Estas pistolas de descarga eléctrica se promocionan como armas no letales pero en realidad son armas menos letales. — CELS (@CELS_Argentina) May 29, 2023

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó este lunes que las pistolas Taser sonpero "se promocionan" como "no letales", y reiteró que suAsí, el organismo de derechos humanos salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien anunció la incorporación, a partir de junio y julio, de 60 Taser para el uso de la Policía de la Ciudad."Las Taser salvan vidas, se usan en 107 países del mundo y son clave para detener gente donde hay mucha gente alrededor", elogió el jefe de Gobierno el uso de ese tipo de arma y celebró que con su utilización el "delincuente queda inmovilizado, evitando que se usen armas de fuego que podrían generar consecuencias no deseadas"., señaló el CELS y objetó que el "uso desproporcionado de las Taser" puede "causar graves daños a la salud" e inclusive "también puede ocasionar la muerte".En un hilo en Twitter, el CELS compartió un informe realizado por Amnistía Internacional que se titula"La experiencia en otros países evidencia que son utilizadas en procedimientos de rutina contra personas que no representan amenazas", refirió el organismo especializado en violencia institucional, sobre una de las conclusiones del informe de Amnistía Internacional.A la vez, citó la guía "Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden", de la cual dijo, que tal como alerta la ONU, ", entre otros casos"."Antes de ampliar su uso es preciso generar evaluaciones, regulaciones estrictas, capacitaciones para las policías y sistemas de control", exhortó el CELS y recordó que