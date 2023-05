Piden elevar a juicio la causa contra el empresario que baleó la casa de un peluquero

Dos de las amenazas recibidas por Monteverde.

Dudas sobre su imputabilidad

Una nota amenazante que llegó al domicilio del peluquero.

y estilista en la localidad bonaerense de Ramos Mejía en mayo del 2022, mientras que la víctima del ataque denunció que recibió varias amenazas de muerte tras el hecho, que incluyeron un pequeño ataúd de madera con una bala en su interior.Fuentes judiciales afirmaron a Télam que el requerimiento de elevación a juicio fue efectuado por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de dicha jurisdicción, Alejandra Nuñez, quienamenazas agravadas, portación de arma de fuego de uso civil y portación ilegal de arma de guerra".Es que D´Adamo, según la acusación fiscal, el 18 de mayo de 2022, un reconocido coiffeur que refiere haberle cortado el pelo a personalidades como el astro futbolístico Diego Armando Maradona y al expresidente Néstor Kirchner.Según los voceros, las balas rozaron a Monteverde para luego impactar contra la ventanilla trasera izquierda de la Citroën Berlingo -que estaba en la puerta del garaje-, una reja y una de las ventanas del domicilio.Ese día, siempre según las fuentes, el imputado concretó el ataque mientras circulaba en un auto BMW de color negro y gritaba "Te voy a matar, hijo de puta, vos que estás en la SIDE" aunque, tras ser capturado, afirmó no comprender la gravedad de sus actos, ya que admitió haber consumido cocaína y alcohol en los momentos previos al hecho., donde actualmente sigue alojado."Presenta una patología del orden de las psicosis, la cual requiere continuar con tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico bajo la modalidad actual de internación", indicaron al respecto los especialistas en el primer peritaje oficial incorporado en el expediente sobre D´Adamo, dueño de una fábrica de vidrios blindados para la industria de la seguridad.Sin embargo, la fiscal Núñez ordenó la repetición de la pericia psiquiátrica, la cual fue efectuada nuevamente por las licenciadas Patricia Fariña, Patricia Córdoba, María Elisa Cella y Liliana Capano -también peritos oficiales-, ante las "contradicciones y errores insalvables" que presentaba el diagnóstico inicial, según plasmó en un informe el perito de parte de la víctima, Rafael Herrera Milano., aunque dicha evaluación fue desestimada por las autoridades judiciales ya que se comprobó que una de las especialistas tenía una relación de amistad con el perito de parte contratado por D´Adamo, Andrés Alberto Mega.En consecuencia, las especialistas fueron apartadas de la investigación y denunciadas por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por pedido del abogado querellante Pablo Darío Gómez de Olivera.Mientras tanto, la fiscal Alejandra Núñez requirió la realización de una tercera pericia psiquiátrica de manera "urgente y con carácter excepcional" en el Departamento Judicial de Quilmes, la cual tendrá lugar el próximo 4 de agosto, explicaron a Télam fuentes judiciales.Por su parte,y mencionó que el peritado poseía "decenas de armas, las cuales debieron ser obtenidas mediante los exámenes psíquicos de rigor que exigen las autoridades para poseer la cédula de legítimo usuario"."El hecho de padecer una enfermedad mental y manifestar que el día de la comisión de un delito se consumió cocaína, no es suficiente para determinar que al momento del hecho no pudo comprender ni dirigir sus acciones", indicó Herrera Milano, quien también fue perito de la querella en los casos del femicida Fernando Farré y el cantante de cumbia "El Pepo" Rubén Darío Castiñieiras.Por otro lado,"Dejá de denunciar, última advertencia", fue una de las cartas que recibió el peluquero, la cual tenía pegada una bala, mientras que letras que la componían habían sido recortadas de diarios y revistas.Otra de las intimidaciones que le llegaron a Monteverde fue a través de una caja de cartón que, en su interior, tenía un pequeño ataúd de madera con una bala y un mensaje que decía "No declares", escrito con fibrón azul.