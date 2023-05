"Pisar Malvinas", pero desde la Legislatura porteña

Foto: Prensa

La experiencia inmersivafue inaugurada este lunes en la Legislatura porteña por los ministros de Cultura, Tristán Bauer, y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, quienes destacaron la muestra que permiteLa exposición, que fue declarada por el Parlamento porteño de interés para la Ciudad de Buenos Aires, abrió este lunes al público en general y se extenderá para visitas hasta el viernes 2 de junio en Perú 160.El proyecto fue desarrollado por alumnos y docentes de la, cuenta con el impulso del; en tanto que fue coproducida junto al, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación."Pisar Malvinas" propone un recorrido arqueológico y geológico con tecnología 3D y técnicas de modelado y fotogrametría instaladas en distintas porciones del archipiélago y se desarrolla en el salón Perón del palacio legislativo.Durante la apertura, Bauer, afirmó que "la defensa de soberanía es y debe ser permanente" y precisó que "a través de "la producción de contenidos que lleven nuestra propia manera de ver el mundo y nuestras propias imágenes para no transformarnos en consumidores".Destacó que el proyecto "haya surgido de estudiantes jóvenes y brillantes de una universidad pública" frente aPor su parte, Filmus, sostuvo quey señaló que "eso tiene que ver con este tipo de actividades que se impulsan acá en la Legislatura"."Hay que hacer un esfuerzo enorme, a pesar de todas las diferencias que tenemos los argentinos y las argentinas, para que este siga siendo un tema que nos una, porque", afirmó.Juan Pablo O´Dezaille, el legislador del Frente de Todos (FDT) que impulsó el reconocimiento a la muestra, dijo que "a 40 de la recuperación democrática y a 190 años de la ocupación ilegítima, hay que seguir adelante con la tarea de ´malvinizar´ y mostrar la importancia de la lucha por la recuperación de la soberanía de nuestras islas ocupada por los ingleses".Durante el acto estuvieron presentes los legisladores porteños del FDT Javier Andrade y Claudio Morresi y la diputada nacional Mara Brawer; el secretario de ATE-Legislatura, Ezequiel Gennaro; la secretaria administrativa del Parlamento, Florencia Romano; y el presidente del Instituto de Cultura de Chaco, Francisco "Teté" Romero,Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, afirmó que "no hay dudas que un tema que nos une es la causa Malvinas porqueRespecto de la muestra inmersiva, señaló que "significa empezar a entender que Malvinas no solo fue el conflicto bélico en el Atlántico Sur hace 41 años, sino que tiene una historia riquísima que tenemos que conocer y que pocos y pocas saben".María Rosenfeldt, directora de Tecnópolis, explicó que la muestra busca "acercar a través de una manera distinta con una nueva tecnología ese territorio a los argentinos y argentinas que sentimos una identidad muy fuerte con Malvinas pero que muy pocos podemos llegar a pisarlo"Y adelantó que en las vacaciones de invierno, cuando vuelva a abrir sus puertas Tecnópolis, el parque sumará una segunda edición sobre Malvinas desde su flora, fauna y geografía.