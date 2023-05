Larreta salió a defender el uso de las pistolas Taser

Foto: Daniel Dabove

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, defendió este lunes el uso de las pistolas Taser, que el Gobierno de la Ciudad comenzará a implementar desde junio próximo, al afirmar quey sostuvo que, en caso de encabezar un eventual gobierno, buscará poner ésta y otras tecnologías aAsí lo expresó al presentar la incorporación de estas armas -que funcionan a partir de la emisión de una descarga eléctrica- al cuerpo de la Policía de la Ciudad,Larreta dijo que"Las Taser salvan vidas, se usan en 107 países del mundo y son clave para detener gente donde hay mucha gente alrededor", apuntó.Asimismo, remarcó que, "con las Taser, el delincuente queda inmovilizado, evitando que se usen armas de fuego que podrían generar consecuencias no deseadas. No entiendo porqué el Gobierno nacional puso tantos reparos para su uso".Por otro lado, en su condición de precandidato presidencial del PRO, Rodríguez Larreta afirmó que, si llega a competir como candidato de Juntos por el Cambio y resulta electo en las generales, pondría esta y otras tecnologías "a disposición de cada una de las provincias".Además, como parte de su plan de seguridad,, con foco en el narcotráfico.En otro orden, cuestionó la decisión del fiscalde pedir el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en una causa por lavado de dinero y dijo que espera que ese pedido "no prospere".El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el pasado 24 de mayo el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas que le presentó al juez federal Sebastián Casanello, en el que remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo "directo" entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.