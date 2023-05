La historia de los refranes: "Se dice el pecado pero no el pecador"

"Se dice el pecado pero no el pecador"

"Pecado" (Caetano Veloso) VER VIDEO

Henos aquí ante un refrán para creyentes. Porque creen en Dios, y por ende en la palabra pecado y sus connotaciones.…., y es original para la tradición judeo cristiana. Recordemos que -para Dios- los pecados más graves son los siete capitales:; además Él diferencia entre pecados mortales y veniales; y ojo, asemeja el pecado a la iniquidad… ¡Y sí! Lo dice clarito:: el pecado es iniquidad”…¿Y qué es la iniquidad?Así que si cometemos un pecado, estamos cometiendo un acto de iniquidad… “Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero la ofende en un punto, se hace culpable de todos”…“Se dice el pecado pero no el pecador” se usa cuando una persona que está contando algún episodio comprometedor, es decir, una “mala acción”, no quiere o no le interesa delatar a la persona que la cometió… ¡Claro! Porqueen el manejo de la información, sin incurrir en el chisme, y para ello utiliza la imagen de la confesión católica, en la cual los sacerdotes tienen prohición expresa de delatar a quienes confiesan sus pecados, el mismo principio aplica para profesiones como la psicología, la medicina y el derecho….. ¿Si es pecado escuchar a Caetano? Y, no sé, fíjense ustedes…