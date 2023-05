Aprobaron un préstamo del BID por US$ 180 millones, para vivienda y ciberseguridad

Foto: gentileza BID

El Gobierno aprobó dos modelos de contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de US$ 180 millones, destinados a financiar programas de Integración Socio Urbana y Mejoramiento de Vivienda y de Ciberseguridad para Infraestructuras Críticas de Información (ICI), a través de los decretos 280/2023 y 284/2023, publicados en el Boletín Oficial.El primero de los contratos apunta a(HV)" e incluye también a las políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el BID.El monto del contrato es de hasta US$ 150 millones y entre sus objetivos específicos están los dey sus áreas formales adyacentes, también el mejoramiento del hábitat y el aumento de la seguridad de la tenencia de la tierra de sus residentes, además de promover el desarrollo socioeconómico y comunitario en esos barrios.La ejecución del programa y la utilización de los recursos del financiamiento serán llevadas a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana.En cuanto al segundo contrato, por un monto de hasta US$ 30 millones, financia el programa para "contribuir a la reducción de los costos por incidentes de ciberseguridad para el Estado y la ciudadanía".Sus objetivos específicos son los de, mejorar la productividad en la gestión de incidentes cibernéticos y la eficacia en la gestión de la ciberseguridad de las ICI priorizadas.Su ejecución estará a cargo de la Jefatura de Gabinete, a través de la Dirección de Programa y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.