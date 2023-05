“Vidal, Bullrich y Ritondo son responsables políticos del crimen de mi hijo”

Foto: APU

Adriana García, madre de Diego Cagliero, el joven de 30 años asesinado por la Policía Bonaerense, conversó con la Agencia Paco Urondo en el marco de un nuevo aniversario por el crimen de su hijo.- Adriana García:Estos cuatro años pasaron muy rápido y vivimos muchas cosas. Por lo tanto, es difícil encontrar palabras que sinteticen esa etapa. El dolor es el mismo, el deseo de verlo a Diego vivo. Vernos envueltos en una situación tan particular como la que estamos. No solamente nos arrebataron la vida de Diego sino que también cambio nuestras vidas.Esa sensación se renueva cada aniversario. Este mayo es muy particular, si pudiera borrar el mes de mayo del calendario lo haría. Desde el primer momento nuestro mayor deseo era llevar a los responsables a juicio. Y que ninguna otra familia tenga que pasar por una situación como la que nos tocó. La primera la pudimos hacer, la segunda lamentablemente es un deseo incumplido. Se siguen avalando actos impunes, de violencia institucional, de represión contra jóvenes en los barrios.No hay una decisión política que permita revertir la realidad. Diego no va a volver, lo entendemos, pero no lo podemos asimilar. Lo recordamos, lo amamos, lo abrazamos. Esperamos que en 3 de febrero la gente comprenda y se concientice de este suceso. Mi balance es que la tristeza y el dolor están intactos en nuestros corazones.- A.G.: En febrero de este año se realizó el juicio con un jurado popular. Estamos conformes porque llegamos a la instancia de poder juzgar a los culpables directos. El jurado popular no solo da un veredicto, sino que también dicta una sentencia. En cuanto a la sentencia personalmente creo que a pesar de todas las cosas que se dicen en los medios de comunicación la gente común no está preparada para tener la responsabilidad de una sentencia.En ese sentido considero que la sentencia fue irrisoria, pero a pesar de eso el juez dio lo que correspondía a cada uno de los culpables. Rodrigo Ezequiel Canstatt, el asesino de Diego, y el segundo era Darío Montenegro que fue el acusado de tentativa de homicidio. En el acto que muere Diego había otros jóvenes, todos han quedado con secuelas y con cambios rotundos en sus vidas.No hay vuelta atrás con esas secuelas y de eso también hay responsables. Nosotros sufrimos de hostigamiento en las jornadas del juicio. Con muchos policías presentes que nos revisaban de una manera muy tosca y diría con cierta violencia. No solamente física sino también gestual. Nos provocaban permanentemente. El juzgado de San Martin fue durante el juicio custodiado y resguardado. Sabían de nuestra fuerza intelectual. Nosotros tenemos conciencia de con quienes estábamos tratando. En cuanto a los abogados, el abogado de oficio y el abogado de Canstatt que era un abogado privado tuvo violencia verbal. Específicamente cuando me referí a la Ley de victimas que permite hablar a la madre de la víctima.Esa ley ayuda a que los familiares puedan hablar sobre su ser querido. Creo que el Poder Judicial no estuvo a la altura de las circunstancias. Era necesario dictar cadena perpetua, y en cuanto a los demás responsables políticos, porque todo esto tiene un contexto político. Esos responsables políticos para mí son María Eugenia Vidal que era la Gobernadora en ese entonces, Cristian Ritondo como Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich que era Ministra de Seguridad Nacional y por supuesto Mauricio Macri.Pero puntualmente también es responsable político el intendente Diego Valenzuela que todavía sigue mostrando una mirada agresiva y estigmatizante. No quiere que se hable de Diego Cagliero en el distrito, nunca dio explicaciones públicas de los hechos. El intendente tiene cierto rechazo a hablar de los desaparecidos, de las madres y eso es muy notorio. Sin embargo, nosotros vamos a seguir atrás de él mostrando lo que sigue sucediendo y de a poco vamos a cambiar las cosas tal como están ahora.- A.G.: Vamos a seguir pidiendo para finalmente tener un día en el distrito para hablar no solamente del caso de Diego sino también el de otros jóvenes que hayan sido víctimas de violencia institucional y gatillo fácil. Necesitamos tener un espacio propio como centro de acción cultural. Es algo que venimos dilatando debido a las múltiples tareas que tenemos. Pero avanzamos con mucha convicción en lo que estamos haciendo. Este 20 de mayo marchamos puntualmente en avenida Márquez que fue donde asesinaron a Diego, a metros de la comisaria Florencio Álvarez hicimos un acto, dando la palabra a otras víctimas o familiares de víctimas.