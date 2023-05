Denuncian problemas en el pago de salarios en la UNaF y la describen como "un nido PRO"

Los docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Formosa desarrollan un plan de lucha por la falta de pago de sus salarios / Foto: Prensa Universidad Nacional de Formosa.

Zunilda Lezcano, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores de la universidad afirmó que "lo que pasa en la UNaF es un descontrol".

a los trabajadores docentes y no docentes y denunció que esta alta casa de estudios se convirtió "en un nido PRO".En diálogo con Télam,y señaló que el rector Augusto Parmetler "cree que nosotros debemos hacer lo que ellos dicen y si no lo hacés, terminás en la calle".La gremialista destacó que la dirección de la Universidady denunció que "la UNaF se transformó en un nido PRO, dicen que buscan la unidad pero después te muelen a palos; claramente hay una persecución ideológica".Consultada sobre las manifestaciones que los docentes vienen realizando frente al rectorado, añadió queque sería para el personal no docente "del 12%".Manifestó además que "estamos a la expectativa de lo que sucederáes nuestro derecho por ley que nos deben abonar el sueldo".Respecto a si desde el gremio ha mantenido alguna reunión con el rector, Lezcano indicó: "Agregó en esa líneapero aclaró que "se amplió la planta en cantidad similar con personas que no están blanqueadas, por eso no alcanza el dinero que envían de Nación".Por último, Lezcano invitó a la comunidad a acompañar este reclamoa las 9 frente al Rectorado de la UNaF.