Gambia y Corea del Sur, ambos clasificados por el Grupo F, empataron sin goles

Gambia y Corea del Sur empataron sin goles en un cruce entre dos equipos clasificados en primer y segundo lugar en el Grupo F, respectivamente, y a pesar de la mayor vocación ofensiva del equipo africano, que mereció llevarse el partido, los orientales lograron neutralizar algunos de sus circuitos ofensivos.Corea arrancó en el primer cuarto de hora tratando de mover el balón, ensanchando la cancha, y buscando cubrir a los volantes africanos, intentando controlar el ataque de Bojang, su jugador más desequilibrante.Pero a medida que fueron transcurriendo los minutos, los escorpiones se fueron asentando, y empezaron a ejercer presión sobre los orientales, merced a su potencia física, a la velocidad de sus despliegues, pero sin jugadas claras para romper la paridad.El segundo tiempo arrancó con mayor movilidad de ambos lados, con el ingresado Kang que le dio mayor movilidad a los orientales, pero al hacerse más abierto el juego, eso le permitió a los africanos sacarse las marcas pegajosas y llegar con mayor chances al arco coreano, y su arquero Moon tuvo dos atajadas excepcionales.A los 22 minutos, tras penetrar al área por la izquierda, Colley disparó a quemarropa, y el arquero pudo manotear la pelota que dio en el palo izquierdo.Gambia ya estaba avisando, como 3 minutos más tarde cuando Bojang pudo vulnerar el arco coreano, pero en posición adelantada.Con Gambia lanzada a romper el 0, quedó a merced de algunas contras, pero sin inquietar demasiado al arquero Ebou Dampha.Así fueron corriendo los minutos, y con ambos conjuntos que tenían asegurada su clasificación, el juego se fue tornando monótono.Gambia: Ebou Dampha; Alagie Saine (C),Dembo Saidykhan , Sainey Sanyang, y Bakary Jawara; Mahmudu Bajo, Bailo Bah, Mansour Mbye, Modou Lamin Marong, y Muhammed Jobe; Adama Bojang. DT: Abdoulie BojangCorea del Sur: Hyunho Moon; Intaek Hwang, Yehoon Choi, Youngkwang Cho, y Jisoo Kim; Chanouk Lee, Hyunbin Park, y Seungwon Lee (C); Youngjun Lee, Seongjin Kang, y Jihan Lee. DT: Eun Jung Kim.Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Sangyoon Kang por Seungwon Lee C). 8m Mamin Sanyang por Marong (G), y Salifu Colley por Bah (G); 13m Yonghak Kim por Seongjin Kang, y Ba Lamin Sowe por Jobe (G)Amonestados: Seungjoon Lee (C), Drammeh (G),Árbitro: Oshane Nation (Jamaica).Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).Espectadores: 7.473.