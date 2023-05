Francia venció a Honduras y ambos quedaron eliminados del Mundial Sub 20

Foto Eva Cabrera.

Síntesis

Francia venció 3 a 1 a Honduras en el Estadio Ciudad de La Plata Diego Maradona pero le faltó un gol para terminar como uno de los mejores terceros y ambos seleccionados quedaron eliminados del Mundial Sub 20.El conjunto galo jugó con un futbolista menos desde los 15 minutos del primer tiempo, comenzó perdiendo y si bien dio vuelta el partido, se quedó con las manos vacías. Los goles fueron convertidos Odin Peña de tiro libre, Alan Virginius en dos ocasiones yBikien ante la presencia de 8904 espectadores en el “Diego Maradona” de la capital bonaerense.Honduras mostró una mejor cara en los 45 minutos iniciales que Francia y a los 15 minutos se puso en ventaja con un golazo de tiro libre de Odin Peña, que de derecha tiró por arriba de la barrera y la pelota se introdujo en el ángulo izquierdo del arquero Lo-Tutala.La jugada se originó después de un llamado al del VAR al juez senegalés para revisar una acción de posible roja. Issa Sy no había cobrado nada, fue hasta el monitor y ahí revió su decisión inicial, cobró tiro libre en el borde del área y expulsó a Ousmane Camara por un foul a Carter, que interpretó como posición manifiesta de gol.Francia se quedó con 10 y le costó acomodarse al partido. Recién levantó su rendimiento en el último cuarto de hora cuando volcó el juego por izquierda y aprovechó la habilidad de Joujoum que por ese sector encaró y desbordó varias veces, pero sus compañeros no aprovecharon para terminar las jugadas.En el complemento Francia salió más decidido en busca del triunfo y Honduras, a pesar de su buen trato de pelota careció de fuerza en ataque y a los 14 otra buena jugada de Joujou por izquierda, el mejor del conjunto galo, centro y Virginius de cabeza venció a Juergen García para poner el 2 a 1A partir de ahí Honduras siguió en busca del empate pero Francia volvió a golpear en un tiro libre que fue al corazón del área y Bikien de cabeza marcó el tercer tanto que le aseguró el triunfo, pero le faltó un gol para conseguir la clasificación, y el encuentro culminó con la desazón de ambos seleccionados.Honduras: Juergen García; Darlin Mencia, Anfronit Tatum, Geremy Rodas y Félix García; Tomás Sorto, Odin Peña, Exon Arzú, Isaac Castillo y Jefryn Macias; Daniel Carter. DT: Luis Alvarado.Francia: Thimothee Lo-Tutala; Brayann Pereira, Félix Nzouango Bikien, Ousmane Camara y Jordan Semedo Varela; Martin Adeline, Etienne Camara, Soungoutou Magassa; Alan Virginius, Sekou Lega y Antoine Joujou. DT: Landry Chauvin.Goles en el primer tiempo: 15 minutos Odin Peña (H) y 40 minutos Alan Virginius F).Goles en el segundo tiempo: 14 minutos Alan Virginius (F) y 32 minutos Félix Nzouango Bikien (F).Cambios en el segundo tiempo: 13 minutos Marco Aceituno por Arzú (H), 19 minutos Javier Arriaga por Peña (H) y Kelly Kolton por Macías (H), 24 minutos Warren Bondo por Joujou ( F), Wilson Odobert por Virginius (F), Maynor Arzú por García (H) y Jafet Núñez por Castillo (H), 39 minutos Florent da Silva por Adeline (F) y 45 minutos Thérence Koudou por Bikien (F) y Tanguy Zoukrou por Etienne Camara (F).Amonestados: Brayann Pereira y Etienne Camara (F), Soungoutou Magassa y Anfronit Tatum (H).Incidencia: Expulsado en el primer tiempo, a los 13 minutos Ousmane Camara (F).Árbitro: Issa Sy (Senegal)Estadio: Ciudad de La Plata “Diego Maradona”.