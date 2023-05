Uruguay ganó con un penal agónico y se aseguró el segundo lugar del Grupo E

Síntesis

Uruguay le ganó a Túnez 1 a 0 con un penal en el segundo minuto del tiempo adicionado, con lo que se aseguró el segundo puesto del Grupo E detrás de Inglaterra, y dejando al equipo africano, que con un planteo mezquino fue a buscar el empate y asegurarse un lugar entre los mejores terceros, a la espera de otros resultados.Uruguay arrancó con un dominio territorial, teniendo una mayor posesión del balón, tratando de quebrar la resistencia de Túnez, que arrancó con un dibujo táctico de 5 en el fondo, 4 en el medio y un delantero nato.Sin embargo ese dominio posicional del terreno le permitió jugar más cerca del arquero Arfaqui, pero sin la claridad necesaria para quebrar su valla.Abaldo fue uno de los que mostró mayor volumen de juego en el equipo celeste, Boselli proyectándose intentó romper el cerco, y algunos intentos de De los Santos que arrancó con algunos desbordes y luego se fue desdibujando, pero en general a todo el equipo charrúa les faltó tranquilidad para definir.Un Túnez timorato fue a buscar el empate, y apenas pasó la mitad de la cancha.En el segundo tiempo no variaron las diferentes estrategias en el primer cuarto de hora, con la celeste tratando de romper, y los africanos bien abroquelados.Para colmo, uno de los jugadores con mejor manejo en la selección rioplatense, Abaldo, tuvo que salir lesionado, y el técnico Broli se demoró en hacer más cambios que le puedan cambiar la cara a su equipo.Y cuando se jugaba el primer minuto adicional (del total de 9) tras un centro llovido a la olla, el capitán tunecino Ouahabi, tratando de despejar de cabeza, la pelota le dio en la mano, y el árbitro español cobró penal que Franco González cambió por gol, dándole justicia porque, aunque sin claridad, fue el único que intentó.Túnez: Seca Arfaqui; Mahmoud Gorbel, Karim El Abed, Raed Bouchniba, Ghaith Ouahabi (C), y Ali Saoudi; Yassine Dridi, Mohamed Wael Derbali, Mohamed Dhaoui, y Jebril Otmán; Chaim El Djebali. DT: Montasser Louhichi.Uruguay: Randall Rodríguez; Sebastián Boselli, Mateo Ponte, Alan Matturro, y Facundo González; Fabricio Díaz (C), Franco González, Damián García, Matías Abaldo, y Luciano Rodríguez; Juan De los Santos. DT: Marcelo Broli.Gol en el segundo tiempo: 47m. Franco González (U), de penal.Cambios: en el segundo tiempo, 13m Raki Aouani por Otman; 34m Rodrigo Chagas por Díaz, y Andrés Ferrari por Ponte (U), 49m Nicolás Siri por De los Santos e Ignacio Sosa por Franco Gonzalez (U).Amonestados: DridiÁrbitro: José María Sánchez (España).Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).Asistentes: 6.497 espectadores.