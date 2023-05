Más del 75% de los bonaerenses desaprueba el servicio de cable

Cuando se preguntó sobre cuáles son los principales problemas del servicio, el 21,9% apuntó a los cortes de la señal.

Más del 75 por ciento de los usuarios desaprueban la calidad del servicio de televisión por cable, según una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.Una amplia mayoría de los usuarios calificaron entre regular y muy malo el servicio de cable,y que, entre otras críticas.Con este cuestionario, según explicaron, el organismo que conduce Guido Lorenzino buscó determinar la opinión de los clientes sobre el servicio que les brindan las diferentes empresas, cuáles son los principales inconvenientes que enfrentan y cómo responden las compañías ante estos problemas.En cambio, el 22% lo ve como bueno y apenas un 2,4% cree que es muy bueno, según un comunicado de la Defensoría bonaerense.Al analizar las peores calificaciones de las empresas (, con el 37,7% de imagen negativa, seguida por Telecentro (34,1%), Telered (30,8%), Direct TV (28,6%) y Claro (16,7%).Cuando se preguntó sobreel 21,6% a la mala atención, y el 18,1% a los errores en la facturación. Más atrás quedaron la poca oferta de canales (12,8%), la poca diversidad de contenidos (12,8%), el mal servicio técnico (7,7%) y la mala calidad de la imagen (5,1%).Al evaluar la calidad del servicio técnico, el 27% consideró que el principal problema es que pasa mucho tiempo desde que se lo pide hasta que acuden al domicilio, el 24% indicó que es difícil solicitarlo y el 23% cuestionó que generalmente no solucionan los problemas.Además, se preguntó por la opinión sobre el precio del servicio, y casi la totalidad,. Además, el 97,2% aseguró que faltan controles a las empresas de TV por cable para que el servicio sea mejor.El cuestionario también puso el foco sobre aquellas personas que no cuentan con el servicio., siendo el factor económico, con el 43,8%, el principal motivo, seguido porque no les interesa (28,8%), porque tienen Televisión Digital Abierta (19,2%) y porque no hay compañías que presten el servicio donde viven (8,2%).De este porcentaje, el 81,3% reconoció haber tenido alguna vez cable en el domicilio en el que vive actualmente, y consultados sobre qué medios alternativos utilizan, el 42,7% señaló YouTube, el 36,8% las plataformas de series/películas, el 17,1% los portales informativos y el 3,4% Twitch.que ingresan al organismo. Desde su comienzo, la Defensoría estuvo preocupada por el comportamiento de las compañías y hemos pedido en reiteradas oportunidades que las telecomunicaciones sean consideradas servicios públicos esenciales para que las empresas mejoren la prestación", expresó Lorenzino.La encuesta, que fue online y respondida por casi 1.000 personas, es la primera de una serie de cuestionarios sobre diferentes servicios que también incluirán los de telefonía, internet, transporte público, entre otros, concluyó la Defensoría bonaerense.