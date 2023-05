Lanzan una campaña para que se fije la fecha de inicio del juicio oral por el caso Tehuel

Una de las marchas para pedir justicia por la desaparición de Tehuel.

La desaparición de Tehuel

Tehuel desapareció cuando iba a una entrevista de trabajo.

Una organización LGBTIQ+ lanzará este lunes, el joven trans que fue visto por última vez en marzo de 2021, y por cuya causa dos hombres se encuentran detenidos.Se trata de "La Marcha del Orgullo - Línea Histórica", que impulsará el pedido este lunes a las 19 en la sede del Bachillerato Popular Mocha Celis, ubicado en avenida Jujuy 748, en el barrio porteño de Balvanera.como particular damnificada en la causa por la desaparición del joven trans.y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, tanto nacional como el de la provincia de Buenos Aires.De acuerdo al comunicado difundido,, y que "se determinen las responsabilidades y condene a los responsables".También reclamaron "el compromiso de la fiscalía y el juzgado para llegar a verdad y justicia de este crimen por odio a la identidad de género".Tehuel de la Torre fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo del 2021, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad bonaerense de Alejandro Korn para ver a Luis Alberto Ramos (38), uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado.Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención.Además de Ramos, fue apresado Oscar Alfredo Montes (47), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot le imputó inicialmente el mismo delito que al primer acusado: "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".Fuentes judiciales indicaron a Télam que todavía no hay una fecha estipulada para el comienzo del debate, aunque el TOC 2, presidido por la jueza Silvia Edit Hoerr, será quien esté a cargo de señalar si los acusados Montes y Ramos son responsables del delito de "homicidio agravado por odio a la orientación sexual".En tanto,Las personas que puedan suministrar datos que contribuyan a encontrar a Tehuel deben comunicarse telefónicamente al número de acceso rápido 134, correspondiente al Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, del Ministerio de Seguridad.