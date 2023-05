Rosario: asesinaron a otro hermano de Miguel Torrén, el defensor de Argentinos Juniors

La policía cree que se trató de un crimen por encargo.

Tragedia familiar

Miguel Torrén, defensor de Argentinos Juniors.

Dos homicidios en diez minutos

Un hermano del jugador de Argentinos Juniors Miguel Ángel Torrén fue asesinado en la noche del sábado a balazos en la puerta de su casa ubicada en un barrio de la zona sudoeste de la ciudad santafesina de Rosario, lo que significódurante los últimos 13 años, informaron fuentes judiciales.El hecho se registró cerca de las 21.30, cuandose encontraba en su vivienda en la calle 27 de Febrero al 7700, del barrio Godoy, cuando al menos cuatro personas, que llegaron al lugar en dos motocicletas, lo llamaron por su nombre. En esa circunstancia, Torrén acudió al llamado y, que luego se dioa la fuga.donde los investigadores hallaron cinco vainas encamisadas y otras tres servidas, que serán enviadas a peritar, reportaron voceros de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción.El crimen del hombre de 42 años es investigado por el fiscal de la unidad de Homicidios Dolosos de turno, Patricio Saldutti, quien ordenó al Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que realice el relevamiento de la zona del hecho, croquis, pericias fotográficas, toma de testimonios a familiares, vecinos y personas que puedan aportar datos de interés a la investigación, y levantamiento de rastros. Por su parte,Según confirmó una fuente de la Fiscalía rosarina a Télam,, Miguel Ángel Torrén (34), que fue víctima de un homicidio en Rosario en los últimos 13 años.cuando recibió un disparo en la espalda mientras jugaba un partido de fútbol en un torneo del barrio Toba, situado en la zona sudoeste de Rosario.Una década después,quien recibió una golpiza que le provocó la muerte, luego de una pelea con dos de sus cuñados, según declaró entonces quien era la pareja de la víctima.El tercer hermano del futbolista que murió víctima de un homicidio fuedurante varios días luego de recibir tres disparos en el abdomen y el tórax, en septiembre de 2021. Luis había sido herido de gravedad el 25 de agosto de aquel año, cuando fue atacado mientras caminaba por la vereda de la calle Puerto Argentino al 4200 de la ciudad de Rosario.El futbolista, oriundo de la ciudad santafesina de Villa Constitución, situada a 55 kilómetros al sur de Rosario, debutó como defensor en Newell´s Old Boys en 2005. Durante sus años en Rosario,, situado en el extremo sur de Rosario, que se extiende al este del ingreso a la ciudad por la autopista a Buenos Aires.El defensor, que fue subcampeón sudamericano con la Selección Argentina Sub 20 en 2007, jugó en Cerro Porteño de Paraguay y desde 2010 se desempeña en Argentinos Juniors.Miguel Torrén no viajó este fin de semana a la provincia de Córdoba, donde Argentinos Juniors jugará ante Talleres por la Liga Profesional de Fútbol, debido a que se encuentra lesionado, informaron fuentes del club del barrio porteño de La Paternal.Por otra parte, los voceros indicaron que, el más violento de la historia de la ciudad santafesina, según datos oficiales.El pasado viernes, al menos dos jóvenes fueron asesinados a tiros con diez minutos de diferencia en ataques ocurridos en distintos puntos de la ciudad.El primero de ellos fueen la intersección de las calles Ayacucho y Estado de Israel, del barrio La Bajada,en el sureste de la ciudad.Diez minutos después,en distintas partes del cuerpo en las calles Rodríguez y Juan Canals, en el barrio Itatí, de la zona sudoeste, y falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde fue trasladado por familiares y vecinos.