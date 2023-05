River enfrentará a Vélez con la ambición de sostener su buen paso en la Liga

El líder River se presenta en Liniers con ambición de sostener su buen paso en la Liga.

Vélez atraviesa un duro presente deportivo que todavía no pudo revertir un ídolo de la casa y prestigioso DT como Ricardo Gareca.

Probables formaciones

Vélez Sarsfield:

River Plate:

El líder River Plate se presentará el próximo lunes en Liniers ante un Vélez Sarsfield en crisis deportiva con la ambición de sostener su buen paso en la Liga Profesional, en la queEl partido en el estadio José Amalfitani, que bajará el telón de la 18va. fecha, se disputará desde las 21.30 con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de ESPN Premium., River ha dado muy pocas chances a sus perseguidores y consolidó una amplia diferencia que este domingo se expresa en cinco puntos, aunque puede quedar reducida provisoriamente a dos si el "Ciclón" vence este domingo en su visita a Barracas Central.Sin intención de arriesgar el crédito acumulado, el puntero de la Liga apelará todo su potencial para visitar a Vélez, al margen del desgaste producido por su doble competencia en la Copa Libertadores.y quedó sin margen de error para buscar la clasificación a octavos de final en las dos últimas fechas del grupo.El DT Martín Demichelisy recuperará al zaguero Leandro González Pírez, quien se perdió el compromiso en Lima por una suspensión.Su regreso al once inicial se producirá en reemplazo del paraguayo Robert Rojas.regreso de Perú con un esguince de rodilla y no estará disponible en Liniers.Esa baja le abre la puerta al correntino Andrés Herrera en el costado derecho y le cambia la banda al polifuncional Milton Casco.River intentará volver a ganar de visitante en la Liga después de lograr un agónico empate ante Atlético Tucumán y soportar una derrota con Talleres de Córdoba en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes.por la cercanía del trascendental juego ante Fluminense de Brasil, el 7 de junio en el Monumental.En ese partido, está obligado a ganar para no comprometer su pase de ronda y definir el boleto a octavos como local de The Strongest de Bolivia en la última fecha.El equipo lleva ocho partidos sin victorias y desde la vuelta del "Tigre" sólo pudo ganar una vez: 4-0 vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, el pasado 21 de marzo.Los malos resultados repetidos generaron un clima espeso en el club, que a fin de año celebrará elecciones. Después de la derrota con Estudiantes de La Plata hace tres semanas, el plantel recibió la visita de la barra brava en la Villa Olímpica.El equipo está entre los cuatro de peor rendimiento en la LPF (25° con 17 unidades) y la temporada próxima comenzaría en una inquietante 23ra. posición en la tabla de los promedios.Esta semana ensayó con Julián Fernández y Lenny Lobato en lugar de Lucas Janson y Abiel Osorio.La diferencia es de 47 juegos (97 victorias "millonarias", 50 de Vélez y 50 empates en 197 encuentros).Gastón Gómez; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Diego Godín y Francisco Ortega; Christian Ordóñez, Damián Fernández y Julián Fernández; Gianluca Prestianni, Lucas Pratto y Lenny Lobato o Lucas Janson. DT: Ricardo Gareca.Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Milton Casco; Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.Fernando Echenique.Héctor Paletta.José Amalfitani.21.30.ESPN Premium.