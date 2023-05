Expertos y activistas reclamaron que la transición energética "no sacrifique territorios". Foto: Archivo

El lugar del Estado y los desafíos vigentes como el pedido de que la transición energética "no vuelva a sacrificar territorios" y el llamado a "barajar y dar de nuevo" en materia ambiental,en el auditorio Williams del Centro Cultural Borges, en el marco del Proyecto Ballena 2023, que finaliza este domingo."Estamos en un momento de grandes desafíos en materia socioambiental, atravesada principalmente por la transición energética donde hay que evitar se vuelva a sacrificar territorio en nombre de ese objetivo", sostuvo el pasado sábado Enrique Viale, investigador y docente e integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, junto a Gabriela Merlinsky, doctora en Ciencias Sociales por la UBA y en Geografía por la Université París 8, en la mesa moderada por la periodista Natalia Gelós.En la misma sintonía,A la vez, la directora del Grupo de Estudios Ambientales del Instituto Gino Germani sostuvo que se vive en un autoengaño en el que se cree que es posible resolver la crisis socioecológica sin repensar todo de nuevo."Hay que repensar la economía en su relación con el género, la cultura, la política y también la naturaleza", señaló Merlinsky."Vivimos en una crisis ecológica y climática muy evidentes. Hay una negación sistemática de lo que está pasando e incluso habiendo vivido situaciones distópicas".El abogado, a la vez, marcó como un ejemplo el humo con el que se convivió en Rosario durante meses casi con naturalidad., dijo Viale.Los oradores también reflexionaron acerca de los desafíos vinculados al litio, la producción de recursos cuyo único fin es la exportación para conseguir divisas e incluso las deudas de los progresismos en torno a los problemas ambientales.sin dejar de señalar que las medidas para generar un cambio van en múltiples direcciones.Con comentarios, ejemplos y preguntas,para hacer una especie de asamblea abierta acerca de la crisis socioecológica."No podemos pelear la justicia social sin pensar lo que pasa en los territorios. Y hay que pelear y luchar sentido todo el tiempo", remarcó Viale, mientras que Merlinsky sostuvo que antes de pensar en políticas públicas se necesitan acuerdos acerca del cuadro de crisis que se está viviendo., subrayó Merlinsky.A la vez, Viale opinó que no son problemas que se resuelven con leyes pero las normas sí ayudan a mejorar y explorar vías de salidas. "Los mapas de la pobreza coinciden con las zonas de extractivismo. En Argentina, si no discutimos el tema de la tierra, estamos perdidos. Hay que discutir el modelo de agronegocio", dijo., Gelós también recordó que este domingo en el Centro Cultural Borges se dictará un aula-taller a cargo de la revista Crisis llamado "Hacia la naturaleza", que procura trabajar acerca de cómo se cuenta desde el periodismo a los desafíos y los problemas en términos ambientales.A la vez,, señaló quien también es consultor y especialista en Política y Legislación Ambiental.En la conversación que llevó adelante por más de una hora,"La salida al extractivismo colonial es pensar en otras economías y otro tipo de producciones", agregó Viale como para anotar algún punto de partida para intervenir en la realidad. Asimismo, remarcó que la temática ambiental hoy no aparece presente en los programas y los ejes de debates de los candidatos y candidatos en competencia de cara las elecciones presidenciales en octubre próximo.