Nigeria se perfila para ser el rival de la Argentina

Foto: Eva Cabrera.

El seleccionado de, que terminó tercero en el grupo D, se perfila para serEl conjunto africano perdió este sábado ante Brasil por 2-0 en La Plata pero los seis puntos que consiguió por los triunfos sobre República Dominicana (2-1) e Italia (2-0)El otro posible rival del equipo de Javier Mascherano es el tercero del grupo C, Japón, pero hasta el momento los asiáticos están afuera de la competencia y dependen de una serie de resultados para avanzar.A la espera de la jornada del domingo, Japón es el quinto mejor tercero y solamente podría quedar entre los cuatro clasificados, si Túnez pierde con Uruguay por más de tres goles de diferencia y si no hay un vencedor en Honduras-Francia.Las "Súper Aguilas" disputan su 13ra Copa del Mundo juvenil y sus mejores actuaciones fueron finalistas de las ediciones 1989 y 2005.Los semifinalistas de la Copa Africana de Naciones de este año no pasaron de octavos de final en los últimos tres Mundiales.El equipo dirigido por Ladan Bosso, quien también conduce en simultáneo a un equipo de la liga local, cerró una buena actuación en la zona más difícil del Mundial de Argentina 2023.En el primer partido contra los dominicanos, debutantes en Mundiales, en Mendoza dio vuelta el marcador y se quedó con la justificada victoria.Luego, el equipo africano protagonizó la sorpresa de la segunda jornada tras vencer por 2-0 a Italia, que venía agrandado por derrotar con autoridad a Brasil.En su última presentación, Nigeria fue superado por Brasil y no pudo asegurar la clasificación como segundo del grupo D.Por su parte, los octavos de final ya tienen un cruce confirmado y será el de Uzbekistán contra Israel que se jugará el martes 30 a las 18 en Mendoza.Estados Unidos, Brasil, Colombia, Italia y Ecuador también deberán esperar los partidos de mañana para confirmar a sus rivales.