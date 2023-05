Todos los premios del Festival de Cannes

Imagen de "The Zone of Interest", de Jonathan Glazer, que ganó Gran Premio del Jurado.

Los grandes ganadores

How to Have Sex", de Molly Manning.

Premios a la sección Un Certain Regard

Premios no oficiales

Esta es la lista de todos los ganadores de la septuagésima sexta edición del Festival de Cannes, que arrancó el pasado martes 16 de mayo y concluyó este sábado.: "Anatomie d'une chute", de Justine Triet"The Zone of Interest", de Jonathan Glazer,Tran Anh Hung por "La passion, de Dodin Bouffant""Fallen Leaves", de Aki KaurismakiSakamoto Yuji por "Monster", de Horikazu Kore-edaMerve Dizdar por "Les Herves Seches", de Nuri Bilge CeylanKoyi Jakusho por "Perfect Days", de Wim Wenders"Inside the Yellow Cocoon Shell", de Thien An Pham"27", de Flora Ana Buda.How to Have Sex", de Molly Manning"Augure", de Baloji"Crowrá", de João Salaviza & Renée Nader Messora"Goodbye Julia, de Mohamed KordofaniAsmae El Moudir por "The Mother of all Lies""Les Meutes", de Kamal Lazraq."The Zone of Interest", de Jonathan Glazer"Los colonos", de Felipe Gálvez"Levante", de Lillah Halla"Four Daughters", de Kaouther Ben Hania y "The Mother of All Lies", de Asmae"La chimera", de Alice Rohrwacher"Fallen Leaves", de Aki Kaurismäki"Perfect Days", de Wim Wenders"The Old Oak", de Ken Loach