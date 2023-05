El PTS y la Izquierda Socialista proponen la fórmula de Bregman y Del Caño

Foto: Pepe Mateos.

🗳️#Elecciones2023



Desde el PTS, proponemos los demás partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) la fórmula presidencial de nuestros compañeros Myriam Bregman (@myriambregman) y Nicolás del Caño (@NicolasdelCano)



✍️🏽 Comunicado:https://t.co/yUnRzd19jE — PTS (@PTSarg) March 6, 2023

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y la Izquierda Socialista (IS), espacios que integran el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), acordaron presentar una(PASO) con un fórmula que integrarán los diputados nacionales Myriam Bregman y Nicolás Del Caño.La conformación del binomio se acordó al cabo de unade todo el país" en la ciudad de Buenos Aires, según se informó oficialmente.Durante la Conferencia Electoral, se definió ratificar las precandidaturas de Myriam Bregman a Presidenta y la de Nicolás del Caño Vice, y en llamar a ampliar el frente "para dar pelea contra el consenso del ajuste"."Este acuerdo con IS se da en el marco de la decisión unilateral por parte del Partido Obrero (PO) --acompañado por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-- de hacer una lista propia para participar en las PASO", señalaron desde el PTS.De esta forma se hizo referencia a la fórmula compuesta por el legislador porteño, Gabriel Solano (PO), y la dirigente gremial, Vilma Ripoll (MST), que fue presentada el miércoles pasado.En la Conferencia también se refrendó el preacuerdo entre el PTS e IS para proponer al dirigente jujeño Alejandro Vilca como primer precandidato al Parlasur, luego de "haber encabezado la mejor elección a un cargo ejecutivo por parte de la izquierda desde 1983".Asimismo, el PTS aceptó la propuesta de IS de que el dirigente gremial ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, encabece la precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires y que el docente y Secretario de Acción Gremial de Ademys, Jorge Adaro, sea el postulante a jefe de Gobierno de CABA.El docente y dirigente del PTS Christian Castillo encabezará la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires, mientras que el sociólogo y exlegislador, Patricio del Corro, hará lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires.En tanto, la lista de legisladores de la Ciudad será encabezada por la teórica feminista socialista, Andrea D’Atri, y serán precandidatos en la provincia Juan Carlos Giordano y la trabajadora ferroviaria, Mónica Schlotthauer.Finalmente, se resolviófuera de la coalición que "se reivindiquen de la izquierda obrera y socialista" -como el Nuevo MAS, Política Obrera y Autodeterminación y Libertad- para "sumarse al Frente y enfrentar juntos a los partidos y coaliciones del consenso del ajuste"."Es muy importante plantear claramente que la salida es por izquierda y buscar la más amplia unidad para enfrentar el consenso del ajuste que expresan esas fuerzas. En esta campaña vamos a tomar con mucha fuerza la defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual en general, y de las mujeres trabajadoras en particular", expresó Bregman al respecto.Por su parte,y aseguró que su partido tiene "propuestas para enfrentar la crisis en la que nos dejaron los que ya gobernaron"."Demostramos en la calle que estamos siempre del lado de las y los laburantes. Vamos a seguir difundiendo, entre otras, nuestra propuesta de reducir la jornada a 6 horas, 5 días, sin flexibilización laboral, con un salario mínimo que cubra la canasta familiar, para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados", puntualizó del Caño.