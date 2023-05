El filme francés "Anatomie d'une chute" de Justine Triet ganó la Palma de Oro

"Anatomie d

Foto: Prensa

Foto: Prensa

El Gran Premio del Jurado

🏆 Jonathan GLAZER, lauréat du Grand Prix pour THE ZONE OF INTEREST.

—

Jonathan GLAZER, award winner of the Grand Prix for THE ZONE OF INTEREST. #Cannes2023 #Palmares #Awards #GrandPrix pic.twitter.com/nbLtLq3BTh — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 27, 2023

"The Zone of Interest" / Foto: Prensa

Premio a la Dirección

🏆 TRAN ANH Hùng, lauréat du Prix de la mise en scène pour LA PASSION DE DODIN BOUFFANT

—

TRAN ANH Hùng, award winner of the Best Director for LA PASSION DE DODIN BOUFFANT (THE POT-AU-FEU)

#Cannes2023 #Palmares #Awards #BestDirector pic.twitter.com/J5CkhCZCZc — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 27, 2023

Premio del Jurado

🏆 Aki KAURISMÄKI, lauréat du Prix du Jury pour KUOLLEET LEHDET (LES FEUILLES MORTES) représenté par Alma Poysti & Jussi Vatanen

—

Aki KAURISMÄKI, award winners of the Jury Prize for FALLEN LEAVES represented by Alma Poysti & Jussi Vatanen#Cannes2023 #Palmares #PrixDuJury pic.twitter.com/yA0aD5ccT6 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 27, 2023

Cámara de Oro

THIEN AN PHAM, lauréat de la Caméra d'or pour BÊN TRONG VO KEN VANG (L’ARBRE AUX PAPILLONS D’OR)

—

THIEN AN PHAM, winner of the Caméra d'or for BÊN TRONG VO KEN VANG (INSIDE THE YELLOW COCOON SHELL)#Cannes2023 #Palmares #Awards #CameraDOr #Photocall pic.twitter.com/0vNsNgpYM6 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 27, 2023

El filme "Anatomie d'une chute" de la realizadora francesa Justine Triet se alzó con la Palma de Oro de la septuagésima sexta edición del Festival de Cannes, que cerró su programación con la proyección de la película de animación "Elements", de los estudios Pixar-Disney.Triet, una joven realizadora de 35 años, que había participado en 2019 de la Competencia Oficial de Cannes con "Sibyl" y que llevó su largometraje "La batalla de Solferino" al Festival de Mar de Plata donde su protagonista Vincent Macaigne ganó el permio a la Interpretación Masculina, propone en "Anatomie d'une chute" un filme de discusiones morales, de inmensa tensión y que transcurre en su mayoría en un estrado judicial.Interpretado por Sandra Huller, Swann Arlaud y el niño MIlo Machado Graner, el filme comienza cuando en una casa de los Alpes franceses aparece muerto el marido de una escritora que vive con ella y con Daniel, el hijo no vidente de ambos.Caído de un altillo del tercer piso, el juicio que comienza a desarrollarse entonces debe determinar si la muerte del marido de la escritora fue un suicidio o un asesinato perpetrado por ella.A partir de entonces se desarrolla una intensa trama judicial que deja al desnudo todas las tramas ocultas de esa pareja en presencia del niño que, obviamente, es uno de los grandes afectados por la tragedia.El Gran Premio del Jurado, el segundo en importancia del Festival que arrancó el pasado martes 16 de mayo y proyectó 21 filmes en la Competencia Oficial por la Palma de Oro, fue para el magnífico, del inglés Jonathan Glazer, que presenta la acogedora y amable vida familiar de un joven tecnócrata de las SS que diseña soluciones para los crematorios de las grandes matanzas en los campos de concentración y vive feliz con su mujer y sus cinco hijos pared de por medio con Auschwitz, desde donde llegan sus humos que nada nublan, con la familia feliz por el ascenso social y económico que experimentan.Glazer, habitual realizador de videclips de bandas como Massive Attack, Jamiroquiai, Blur, Radiohead, había impactado en 2013 con "Under the Skin", un filme de ciencia ficción experimental rodado en las calles de Escocia en forma de a momentos aleatoria, protagonizado por Scarlett Johansson, como una alienígena que seducía a sus víctimas por la calle desde una camioneta que giraba toda la noche.El Premio a la Dirección de esta edición de Cannes recayó en el vietnamita, que realizóun filme francés intepretado por Juliete Binoche y Benoit Maginel sobre la relación entre un chef y creador culinario y su ayudante a medidados del Siglo XIX.Tran Anh Hung había ganado la Cámara de Oro, que distingue la mejor ópera prima de todo el Festival de Cannes, 30 años atrás con su filme "El aroma de la papaya", que compitió por el Oscar a la Mejor Película Internacional., como su bellísimarecibió el Premio del Jurado, mientras que Sakamoto Yuji ganó el premio al Guion por su trabajo en "Monster" de Horikazu Kore-eda y los premios actorales fueron para la turca Merve Dizdar por "Les Herves Seches" de Nuri Bilge Ceylan, y para el japonés Koyi Jakusho como el encantador limpiador de baños públicos en la esplendorosa película de Wim Wenders "Perfect Days".La Cámara de Oro a la mejor ópera primera de todo el festival fue parapor su películay la Palma de Oro al mejor cortometraje recayó en "27", un filme de animación de Flora Ana Buda.distinguió como mejor película a, filme del chileno Felipe Gálvez de la productora argentina Cine Rei y con parte de su elenco también argentino.En esa misma sección que destaca el cine de experimentación y riesgo se vio también el gran trabajo que, una historia sobre las formas del ocio, las ilusiones, la libertad y los precios que se pagan en torno de esos sueños, magistralmente realizada e interpretada por un seleccionado actoral compuesto por Esteban Bigliardi, Margarita Molfino, Daniel Elía, Cecilia Rainero, Mariana Chaud, Germán De Silva, Laura Paredes, Javier Zoro, Gabriela Saidón y Lalo Rotavería, entre otros,