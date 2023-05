Diputados: en octubre el Frente de Todos arriesga el 57% de sus bancas; y JxC, el 47%

Concluirán sus mandatos el próximo 9 de diciembre las principales autoridades de la Cámara y de los bloques parlamentarios.

El Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados arriesgará casi el 57% de su representación en las elecciones del 22 octubre.

Dividido por provincias, el escenario de bancas que se ponen en juego:

El Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados arriesgará casi el 57% de su representación en las elecciones del 22 octubre, mientras que Juntos por el Cambio (JxC) pondrá en juego el 47%; el interbloque Federal y Provincias Unidas, el 50% cada uno, en un turno electoral en el que la izquierda y los libertarios, con cuatro representantes cada uno, no pondrán casilleros en juego.En las elecciones generales de octubre, donde se renovarán 130 lugares, el oficialismo será el que más bancas someterá a votación, ya que de sus 118 actuales pondrá a consideración de los ciudadanos un total de 68; mientras que 50 de sus actuales integrantes tienen mandato hasta el año 2025., en tanto que 61 tienen dos años más de mandato en la Cámara baja.Al desglosarlo por bloque político dentro de JxC, el PRO arriesgará el 48% de su representación (24 sobre 50); la Uníón Cívica Radical (UCR) el 51,5% (17 sobre 34); Evolución radical el 33% (4 sobre 12); la Coalición Cívica, el 60% (6 sobre 10); Encuentro Federal (del eje Margarita Stolbizer-Emilio Monzó), el 50% (2 sobre 4); el sello sanjuanino de Cambiemos pondrá una de sus dos bancas en juego y también finalizará su mandato una diputada santafesina recientemente alejada de la Coalición Cívica.Con continuidad hasta 2025 permanecerán en sus bancas Claudio Poggi (Avanza san Luis), que también disputa la gobernación de su provincia; Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos; Carlos Zapata (del salteño Ahora Salta) y Paula Omodeo (del tucumano Creo).: Identidad Bonaerense someterá al escrutinio dos de sus tres lugares; Córdoba Federal uno de sus tres y el socialismo uno de sus dos escaños; lo que significa que con mandato asegurado hasta 2025 permanecerán dos integrantes de Córdoba Federal; una del socialismo y uno de Identidad Bonaerense, el ex ministro del Interior Florencio Randazzo., una de cada uno de los espacios.Fuera de estas cuatro fuerzas, finaliza su mandato el riojano Felipe Alvarez, que en Diputados actúa en el bloque Ser-Energía (en conjunto con el santacruceño Claudio Vidal), pero que en la reciente elección a gobernador de su provincia fue como candidato de Juntos por el Cambio.Por otra parte, en este turno electoral no pondrán bancas en juego los dos extremos ideológicos del recinto, la izquierda y los liberales-libertarios, con cuatro bancas cada uno.La Libertad Avanza (dos bancas); Avanza Libertad (una) y Buenos Aires Libre (una), tienen permanencia hasta 2025; al igual que el Partido de los Trabajadores Socialistas (tres bancas) y el Partido Obrero (una).También aparece con mandato hasta 2025 el electo candidato a gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que pese a que a nivel provincial compitió con el nuevo partido 'Comunidad', en lo nacional mantiene su banca con la denominación Movimiento Popular Neuquino, espacio en el que seguramente se encuadrará su reemplazante.En la provincia de, de las 35 bancas que se ponen en juego, 19 pertenecen al Frente de Todos; 14 a JxC (8 del PRO; 3 de la UCR; 2 de la Coalición Cívica y 1 de Encuentro Federal); y las dos restantes a Identidad Bonaerense (ex Consenso Federal, el espacio de Roberto Lavagna).En la, de las 12 bancas en juego, 8 las arriesga Juntos por el Cambio (4 del PRO; 2 de Evolución Radical y 2 de la Coalición Cívica) y las cuatro restantes el Frente de Todos.La provincia de, tercer distrito en volumen de Diputados, pone en debate diez bancas: Cinco de JxC (2 del PRO; 2 de la UCR y una de Valores Republicanos -ex Coalición Cívica-); cuatro del FdT y una del socialismo., con nueve escaños en disputa, presentará un mayor desafío para JxC, que debe renovar seis (3 UCR; 2 PRO y 1 Coalición Cívica); mientras que el Frente de Todos figura con dos y el oficialista Córdoba Federal, con uno.La cuyanapone en disputa cinco bancas, de las cuales tres son de JxC (2 UCR y 1 PRO) y dos del FdT; en tanto que de las cinco que se ponen en juego en Tucumán, tres son del FdT y dos de JxC (UCR y Encuentro Federal).presentan el mismo escenario, con dos escaños del FdT y dos de JxC (UCR y PRO); en tanto que las cuatro bancas que se definirán en Santiago del estero pertenecen al FdT.En el resto de las provincias, el esquema es el siguiente:(4 bancas): Dos del FdT; una de JxC (PRO) y una del Frente misionero.(4 bancas): Dos del FdT y dos de JxC (UCR y PRO).(3 bancas): Dos del FdT y una de Jxc (UCR).(3 bancas): Dos del FdT y una de JxC (UCR).(3 bancas): Dos del FdT y una de JxC (Producción y Trabajo).(3 bancas): Dos del FdT y uno de JxC (PRO)(3 bancas): Dos del FdT y una de JxC (UCR).(3 bancas): Dos del FdT y una de Ser-Energía (ingreso en la boleta que impulsaba JxC).(3 bancas): Dos del FdT y una de Juntos Somos Rio Negro.(3 bancas): Dos del FdT y una de JxC (PRO).(2 bancas): Una del FdT y una de JxC (Coalición Cívica).(2 bancas): Una del FdT y una de JxC (Evolución Radical).(2 bancas): Una del FdT y una de JxC (PRO).(2 bancas): Una del FdT y una de JxC (Evolución Radical).(2 bancas): Las dos del FdT.Entre quienes concluirán sus mandatos el próximo 9 de diciembre se encuentran, que tuvieron un rol destacada en los últimos cuatros años, aunque algunos de ellos ya están pensando en sumar un nuevo mandato y esperan poder competir en las elecciones del próximo 22 de octubre.que integraron las listas en el 2019 cuando triunfó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner., son algunos de los principales dirigentes que terminan su mandato, aunque en su mayoría aspira a poder continuar por un nuevo mandato; en tanto que en los denominados bloques del medio también concluyen su gestión como diputados, los titulares del Interbloque Federal Alejandro "Topo" Rodríguez, y de Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo.