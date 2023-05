Piel de Lava y una reflexión desde la dramaturgia sobre el discurso de las nuevas derechas

Grupo Piel de Lava participó de la décima jornada del Proyecto Ballena.// Foto Pablo Añeli

Juan Laxagueborde, moderador de la mesa "Artes performáticas: Todo lo que nos identifica está siendo atacado".//Foto Pablo Añeli

Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, integran Piel de Lava.//Foto Pablo Añeli

Carácter autogestivo

El recurso teatral, la búsqueda de complejizar la realidad, los discursos antigénero, y la representación escénica fueron algunos de los ejes que elmarcó como parte de suacerca de lade lasde cara a la presentación de"Lo que vimos cuando empezamos a indagar es que había muchos procedimientos escénicos en la coyuntura política de hoy", sintetizó Elisa Carricajo, integrante del grupo teatral junto a Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes, y en el marco de una de las numerosas actividades de lapor los 40 años de democracia.Cony entre las risas constantes de los participantes del Salón de Honor en el segundo piso del Centro Cultural Kirchner (CCK), la mesa "también giró en torno al momento que atraviesa al campo cultural, los desafíos de los espacios independientes y también algunos aprendizajes que entrega el circuito comercial."La intención no es que la gente venga a confirmar lo que ya sabe porque si no pierde sentido. Si nos ponemos a imitar a Javier Milei, que es tan performático, perdemos", dijo Gamboa acerca de laa la que se resistieron varias veces en llamar obra y en su lugar eligieron"Todo lo que nos identifica está siendo atacado" es una frase de Giorgia Meloni (primera ministra de Italia) de ese proceso en el que las Piel de Lava están inmersas y que, ubicado a unos metros de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.La posibilidad de generar "Parlamento" es justamente lo que les permite investigar y conversar acerca de cómo desplegar temas como las estrategias neofascistas en clave de imaginación dramatúrgica."En ese mundo del parlamento. Por eso entonces aparece la figura del sinvergüenza y el mecanismo de la mentira puesto a favor de la política, la idea ‘de vale decir cualquier cosa’", evaluó Correa frente a un público muy activo para intervenir con preguntas y comentarios.Para entender parte deluna propuesta que se apoya en la tesis de que en lahay unalas actrices, directoras y dramaturgas mostraron algunos de los videos que visualizaron para nutrir la imaginación. Una diputada de la región española de Andalucía echando arena sobre el escaño del Parlamento de esa Comunidad Autónoma española, y el violento gesto de Cristian Ritondo al finalizar una sesión en Diputados (en el que de cara a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, unió su dedo índice y pulgar en forma de círculo y metió el índice de la otra mano) fueron los dos episodios que exhibieron en unas pantallas del salón."Lo que se ve es que entra lo performático. Hay, además, una especie de bullying a los presidentes de los parlamentos que generan como una situación escolar donde aparecen cosas como ‘se callan’, ‘no dialoguen’ o este gesto de Ritondo que no veía desde la primaria", comentó Carricajo.En tanto,se detuvo a analizar qué es lo que: "Hay cambios de velocidad, tonos y toda una búsqueda de cómo generar esa empatía con quienes los escuchan y en los votantes. Es difícil entender por qué funciona esa especie de hipnotismo y a la vez es interesante ver qué mecanismos usan para esto que en un momento se vuelve adictivo".también ocurre algo complejo frente a losa las que caracterizaron como: "Hay momentos que tienen razón, hay cosas que dicen en las que encontraron una solución pragmática, algo muy concreto", sostuvo la actriz más allá de comprender lo que se esconde detrás de esos enunciados. ", acotó Paredes para describir la dimensión del campo que buscan mostrar y cuestionar."El neoliberalismo nos atraviesa a todos por igual aunque no queramos. Vamos arrastrados al individualismo aunque no sea eso lo que buscamos. Es un estado de época en el que uno está produciendo hiperconectado y también se expresa en la cultura. Esta obra va a ser el resultado de ese mismo estado. Es un momento particular para vivir y también para hacer obras de teatro", subrayó Correa en la mesa que formó parte de Proyecto Ballena 2023, festival que ya se encamina hacia las últimas 48 horas de esta edición."Tdescribió Carricajo para remarcar que es una época donde el giro a la derecha es cada vez más notorio.Además, el grupo que acumula ya más decon propuestas como "Petróleo", "Tren" o "Museo" y que creció con lal, reflexionó también sobre el c"Son una gran imagen de la imaginación y de la persistencia de la imaginación. La función de grupos como ustedes es la de crear otros grupos como ustedes", señaló Juan Laxagueborde, ensayista, sociólogo y moderador ocasional del debate."El problema de la autogestión es que a veces también se vuelve esclavizante, pero a la vez es lo que nos diferencia. La falta de recursos nos vuelve más creativas", sostuvo Paredes, mientras que Gamboa remarcó que militan "hace mucho tiempo la horizontalidad" y que encuentran "en la grupalidad un alivio".Las integrantes del grupo cultural también repasaron lae incluso destacaron ciertas cuestiones que ese mundo sabe hacer. "El sistema del teatro comercial genera un público que va al teatro también a ver obras independientes. Hay algo ahí evidentemente imaginativo en ese aspecto. Hay que preguntarse por qué los nuestros se vuelven circuitos cerrados donde mucha gente no llega a vernos", planteó Carricajo.A modo de marca de agua de Piel de Lava, Correa concluyó que el vínculo con el público siempre lo piensan "como algo que tiene que ser festivo": "Nos obsesiona pasarla bien cuando hacemos una obra".