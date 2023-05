Roland Garros comienza una nueva edición sin "Rafa" Nadal y con once argentinos

Foto: AFP

Iga Swiatek, en un gran nivel, ya sabe lo que es ganar en Roland Garros. Foto: AFP

Foto: AFP

Argentina tendrá once representantes

Schwartzman buscará la redención de un año complicado en Francia | Foto archivo

El abierto francés de Roland Garros, segunda cita de Grand Slam del calendario del tenis, comenzará una nueva edición este domingo sin el súper campeón Rafael Nadal por primera vez en los últimos 18 años y con la presencia de 11 tenistas argentinos que buscarán escribir su historia sobre el polvo de ladrillo parisino.El "Mundial sobre polvo de ladrillo" se jugará desde mañana y hasta el domingo 11 de junio en el complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne, repartirá una cifra récord en premios de 43.900.000 euros entre sus cuadros masculino y femenino, y no estará Nadal, quien se quedó con el trofeo en 14 ocasiones, la última en la edición del año pasado.Una persistente lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda marginó a "Rafa" del circuito en febrero durante el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, y dejó su carrera en pausa, aunque se estima que a los casi 37 años (los cumplirá el 3 de junio) se acerca el final para un tenista extraordinario.La baja de Nadal le deja el camino despejado al serbio Novak Djokovic, campeón en las ediciones de 2016 y 2021, para cortarse solo en ese particular duelo que mantienen por el récord de títulos de Grand Slam, por ahora con 22 para cada uno, aunque el balcánico deberá lidiar con rivales de fuste como el murciano Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev, entre otros.En el cuadro de damas, sobresale la campeona vigente, la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo y gran favorita con la oposición de la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda en el ranking mundial de la WTA y ganadora en febrero del Abierto de Australia, aunque sin buenos antecedentes en Roland Garros.En cuanto a la delegación argentina, serán 11 en total, ocho que ingresaron directamente por su ranking, dos a través de la clasificación y el restante como "lucky loser" debido a una baja en el cuadro principal.Las raquetas nacionales que ingresaron en forma directa son Francisco Cerúndolo; Sebastián Báez, Tomás Martín Etcheverry; Pedro Cachín; Diego Schwartzman; Federico Coria y Guido Pella, este último con ranking protegido.Entre las damas la única representante de Argentina será la rosarina Nadia Podoroska.Además, habrá tres debuts absolutos en un Grand Slam: Thiago Tirante, Genaro Olivieri y Facundo Díaz Acosta, los dos primeros tras haber atravesado la "qualy" y el último como "lucky loser".En cuando a sus rivales, el sorteo del cuadro principal deparó dificultades disímiles y no habrá enfrentamientos entre argentinos en la ronda inicial.La rosarina Podoroska (101) se medirá con la francesa Jessika Ponchet (123) y de pasarla le tocará la "top ten" griega María Sakkari (8) o la checa Karolina Muchova (42).En el cuadro femenino la polaca Swiatek (1) iniciará la defensa del título ante la española Cristina Bucsa (67), mientras que la bielorrusa Sabalenka (2) debutará ante la ucraniana Marta Kostiuk (39).En el cuadro masculino, "Fran" Cerúndolo (28) jugará en la ronda inicial con el español Jaume Munar (77) y de superarlo le tocará el brasileño Thiago Monteiro (96) o el francés Benjamín Bonzi (65).Báez (44) jugará ante el experimentado francés Gael Monfils (386), de 36 años, y si lo pasa le tocará el estadounidense Christopher Eubanks (75) o el "top ten" dinamarqués Holger Rune (6), uno de los mejores tenistas del año.El cordobés de Bell Ville Cachín (63) comenzará con el austríaco Dominic Thiem (91), finalista en Roland Garros dos años seguidos, en 2018 y 2019, aunque alejado de su mejor versión, y si lo supera irá en la segunda ronda ante el croata Borna Coric (16) o el rosarino "Fefo" Coria (94).El "Peque" Schwartzman (93), en una temporada de malos resultados, le tocará en el debut un especialista como el español Bernabé Zapata Miralles (37) y de pasarlo irá con el sacador estadounidense John Isner (89) o el portugués Nuno Borges (76).Schwartzman, semifinalista en 2020 y cuartofinalista en 2021, en ambas ocasiones derrotado por Nadal, defenderá en París su acceso a los octavos de final del año pasado (perdió con Djokovic) y de caer antes de esa ronda saldrá del "top 100" lo que agudizaría su mala temporada.Por su parte, el zurdo bahiense Pella (421) jugará ante el francés Quentin Halys (87) y de pasarlo le tocará el ruso Daniil Medvedev (2) o el brasileño Thiago Seyboth Wild (172), surgido de la clasificación.El platense Etcheverry (46), en el mejor año de su carrera tras haber sido finalista en los ATP 250 de Santiago, Chile, y Houston, Estados Unidos, debutará ante el británico Jack Draper (60) y de pasarlo irá contra el australiano Alex De Miñaur (19) o el bielorruso Ilya Ivashka (86).El platense Tirante (153) debutará ante el neerlandés Botic Van De Zandschulp (30) y si lo supera irá luego ante el serbio Dusan Lajovic (51) o el chino Zhizhen Zhang (70). El bragadense Olivieri (227) se medirá en la ronda inicial con el francés Giovanni Mpetshi Perricard (233) y de ganar le tocará el italiano Andrea Vavassori (140) o el serbo Miomir Kecamanovic (36).Díaz Acosta (137), por último, quien viene de ganar dos Challengers, en Savannah, Estados Unidos, y Oeiras, Portugal, debutará ante el australiano Jason Kubler (68) y si pasa irá después contra el italiano Fabio Fognini (130) o el "top ten" canadiense Félix Auger Aliassime (10).En cuando a los favoritos, Alcaraz (1) comenzará con el italiano Flavio Cobolli (159) y "Nole" (3) con el estadounidense Aleksandar Kovacevic (114), y podrían cruzarse en las semifinales.