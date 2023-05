La propuesta de Rossi: "Sin ajuste, con reforma judicial y aplicación de ley de medios"

"Existe un poder paralelo que condiciona la vida democrática que tiene dos patas: el poder judicial y el sistema concentrado de medios"

Foto: Raúl Ferrari.

El jefe de Gabinete,, quien anunciará el lunes formalmente su precandidatura presidencial por el Frente de Todos (FDT), dijo este sábado que su propuesta electoral incluiráy apuntará a"Mi primer mensaje será que, no es como dice la oposición que es necesario hacer un ajuste, eso es mentira porque el ciclo de crecimiento en Argentina se empezará a notar más en noviembre y diciembre", dijo Rossi este sábado en declaraciones a FM El Destape.En esa línea, adelantó que su propuesta incluirá una "reforma judicial, la aplicación de la Ley de Medios y la construcción de derechos para trabajadores que no están en relación de dependencia".Según ratificó en los últimos días, el jefe de Gabinete formalizará su precandidatura el próximo lunes , con un video que será difundido a través de las redes sociales, a poco menos de un mes del cierre de listas para las PASO del 13 de agosto.Entre sus propuestas, Rossi dijo que "es mentira que hay que hacer un ajuste porque, y así podremos acumular reservas,con lo cual se podrá recuperar el poder adquisitivo del salario y el círculo virtuoso".Como segundo punto, Rossi consideró que "que tiene dos patas: el poder judicial y el sistema concentrado de medios"."Allí hay que hacer dos cuestiones: primero, avanzar en un proyecto de ampliación, aunque si yo fuese presidente preferiría que estos cuatro integrantes no gobernaran ni un día junto conmigo porque considero que ya han cumplido una etapa", adelantó. Asimismo, adelantó que propondráComo tercer tema, mencionó "la: hoy de cada 10 personas que trabajan, seis están en relación de dependencia con los derechos que todos conocemos, brindados por el peronismo; pero de los otros cuatro, el 50 por ciento están no registrados y el otro porcentaje restante, son autónomos o monotributistas, y no tienen ningún derecho por lo cual hay que pensar en una nueva etapa y eso tiene que ser un eje de construcción".Al ser consultado sobre si declinaría su postulación en caso de que surja un candidato de consenso en el FDT, Rossi respondió: "Si de acá al 24 de junio se termina generando una fórmula de consenso será porque aparece alguna ecuación donde el 80, 90 por ciento del espacio termina coincidiendo, si eso no sucede habrá PASO, en lo único que yo no estoy de acuerdo es que se fuercen las situaciones".Por otra parte, sobre el acto del 25 de mayo en la Plaza de Mayo , el jefe de Gabinete reiteró que fue "un hermoso encuentro, que nos debíamos", y destacó cuando Cristina Kirchner valoró el gobierno de Alberto Fernández, al señalar que su gestión "es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otra de Mauricio Macri". Para Rossi, "fue muy bueno ese párrafo, uno de los más aplaudidos, con lo cual la respuesta de la Plaza fue contundente".Para el funcionario, lase explica en "el crecimiento que ha tenido la Argentina, donde se ha construido empleo, hay un plan de obras públicas a lo largo de todo el país, se ha federalizado la ciencia y la tecnología, tenemos una hora más de clase en las escuelas para reparar el daño de la pandemia", entre otras cuestiones."Son todos hechos verificables y está bueno incorporarlos para reivindicar el gobierno, y por supuesto, son cosas que nunca se hubieran hecho en un gobierno de Macri", finalizó Rossi.