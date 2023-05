Presentaron el libro "El Nunca Más de las locas" en la Casa Patria Grande Néstor Kirchner

Foto Cris Sille.

El periodista Matías Máximo presentó el viernes su el libro, a modo de conversatorio junto a la periodista y activista Marta Dillon, en el que rescataron la "resistencia y el deseo de la comunidad LGTB+" durante la última dictadura cívico militar, además de dar cuenta de la represión que sufrieron los 400 detenidos desaparecidos de ese colectivo.La actividad se desarrolló en el marco del Festival "Democracia e Imaginación Política en América Latina", en una nueva edición del Proyecto Ballena que lleva adelante el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK)."Este libro es el. La persecución, secuestro, tortura y asesinato de homosexuales, lesbianas, travestis y trans fue sistemática, tanto en gobiernos militares como civiles. A 40 años del regreso de la democracia llegó el momento de pensar si la emblemática cifra de los 30.000 está completa sin los desaparecidos de la comunidad LGTB+ invisibilizados", señaló Matías Máximo."Creo que Carlos, como estrategia política para insertar mediáticamente un tema que no estaba en agenda en 1996, al cumplirse los 20 años del golpe. Y justamente el tema era lo que hoy llamamos "perspectiva de género", agregó el autor del libro.La propuesta de su libro es una invitación a volver sobre la historia aplicando perspectiva LGBT+ para escuchar aquellas voces que fueron desestimadas.¿Cómo politizar las identidades para que sean un lugar de resistencia, y no solo de resistencia, sino de la posibilidad de generar comunidades que puedan ser resistencia frente a la opresión?, preguntó Marta Dillon.Mientras que en referencia al subtítulo, "la resistencia y el deseo de la comunidad LGTB+", comentó, "Me parece que justamente en esa bajada, en "la resistencia y el deseo" hay mucho de lo que necesitamos en estos tiempos, donde parece que el futuro está nublado, pero donde puede salir el sol también"."Más allá de la referencia al "Nunca Más", y ay a los relatos hegemónicos sobre la represión y las víctimas, buena parte de lo que este libro abre es que también hubo una resistencia desde el deseo", agregó la activista.A eso apuntó el autor al describir lo que les sucedió a los protagonistas del libro quienes, en un devenir cotidiano de represión y horror, apelaron al deseo y la liberación sexual como método de resistencia."La Chicho, es el centro de las fiestas y carnavales en el Delta del Tigre; Valeria del Mar Ramírez sufre persecuciones y secuestros en el Pozo de Banfield y luego declara en el primer juicio de lesa humanidad por las repetidas violaciones por parte de sus secuestradores; La Trachyn denuncia los maltratos y las violaciones en grupo de soldados, por el solo hecho de ser trans, incluso en democracia; Fernando Noy se exilia en Brasil para no ser encarcelado en el pabellón de amorales de Devoto", recordó Máximo."Me parece que este libro es una proyección de memoria, de resistencia y de deseo, sin olvidar la represión. Está bueno que en la tapa figuren las travestis encarnando lo más abyecto, no solo por sus acciones políticas, sino justamente por ser travestis porque como dice Susy Shock: no queremos ser lo normal", apuntó Dillon."Desde lo abyecto se puede impulsar la disputa y ser otra cosa.", concluyó la periodista y activista.Antes de finalizar la actividad, el colectivo activista "House of Raksha" realizó una lectura performática de los textos al ritmo de la música, con desfile y voguing, una danza que se originó en los años 60 en la cultura Ballroom y que el viernes es tomada como acto de memoria y militancia.