Grabois y Manes debatieron y alertaron sobre "mensajes violentos" de los libertarios

La preocupación por los mnsajes "violentos"

Los precandidatos presidenciales Juan Grabois, por el Frente Patria Grande en el Frente de Todos (FdT), y Facundo Manes, del radicalismo en Juntos por Cambio (JxC), intercambiaron ideas y posiciones políticas sobre los 40 años ininterrumpidos de democracia y coincidieron en señalar la "preocupación" que generan los mensajes "violentos" de sectores denominados "libertarios", durante un encuentro desarrollado en la noche del viernes en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK).Frente al auditorio de la Sala Argentina colmada, que aplaudió cada una de sus intervenciones, los postulantes esbozaron una revisión histórica de las cuatro décadas de democracia y marcaron sus diferencias y similitudes con respecto a la coyuntura política actual rumbo a las elecciones de este año.Para, "hubo distintos momentos" en este período iniciado en 1983, y consideró que"Los momentos más felices durante los años de democracia fueron durante los gobiernos de Néstor y Cristina", destacó, y recordó que, durante el ciclo kirchnerista, Argentina tuvo la menor tasa de "endeudamiento" y el "mejor salario" de Latinoamérica.En cuanto a losactuales, el dirigente social (40 años) apuntó que "uno de los problemas de la democracia" son las "burbujas" que crean las "redes sociales", las cuales promueven una "máscara" que imposibilita el debate político., subrayó.Por su lado,criticó el concepto de "justicia social" que presentaron en estas cuatro décadas las distintas coaliciones peronistas.El diputado nacional recordó que en la actualidad "más de la mitad de los chicos son pobres", pero también consideró que no se cumplió con esa máxima que guió la campaña electoral que le permitió a Raúl Alfonsín obtener el triunfo en los comicios presidenciales de 1983., subrayó.En ese sentido, el neurocientífico (54 años) sugirió que "Sin embargo, aportó que todos los países "tienen planes estratégicos", pero que "nadie sabe" cuál es el de Argentinarecalcó.Si bien hubo "chicanas" entre ambos precandidatos, también hubo elogios compartidos durante las dos horas que duró el encuentro denominado "Democracia e Imaginación Política".Ambos coincidieron en la "preocupación" por los mensajes "violentos" que llevan adelante los sectores autodenominados "libertarios" y que son representados por el diputado de La Libertad Avanza (LLA)"Nuestro principal adversario hoy es ese discurso de extrema violencia, que no habla de libertad. La libertad no se hace construyendo muros, se hace derribando muros", sostuvo Manes.Por su parte,Al inicio del debate, el precandidato presidencial por el FdT se refirió a la coyuntura electoral de la coalición oficialista y propuso una autocrítica."Como coalición electoral fue un éxito, pero como gobierno fue un fracaso. Hay que construir una nueva perspectiva para el corto y mediano plazo", remarcó, y señaló que el programa de su partido Frente Patria Grande debe estar representado en la fórmula electoral.El dirigente social reiteró -como lo anunció en el lanzamiento de su precandidatura en el microestadio de Ferro Carril Oeste- que si el ministro de Economía, Sergio Massa, es el candidato de la coalición, su partido se irá del FdT."Es una figura que tiene vocación colonial. Tampoco tiene apego por la justicia social. No tenemos demasiado que ver salvo que como aliado táctico", añadió.Sin embargo,"Si él mide más va a ser candidato, y si yo mido más voy a ser el candidato. Pero eso todavía no sucedió. Soy el único precandidato de la coalición", remarcó.En cuanto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo: "Tiene que garantizar el triunfo en la provincia de Buenos Aires. Además no es lo que él considera correcto hacer. Yo banco esa posición".El encuentro tuvo la moderación de los periodistas Mario Santucho y Natalia Gelós y se dio en el marco del Festival Democracia e Imaginación Política en América Latina, que forma parte del Proyecto Ballena y que se desarrolla entre el 13 y el 28 de mayo.