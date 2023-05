Argentina ganó, gustó y aplastó a Nueva Zelanda para ganar su grupo

Alejo Véliz, de cabeza, cerró la apabullante victoria de Argentina ante Nueva Zelanda | Foto Julian Alvarez

Foto: Julián Alvarez

Gino Infantino anotó en la goleada de Argentina ante Nueva Zelanda | Foto Julian Alvarez

Foto: Julián Alvarez

Foto: Julián Alvarez

El seleccionado argentino Sub-20 cerró este viernes de manera perfecta su paso por el Grupo A del Mundial 2023, al golear por 5 a 0 sobre Nueva Zelanda en San Juan.El estadio del Bicentenario disfrutó de la exhibición del equipo de Javier Mascherano, que se impuso por los goles de Ignacio Maestro Puch (14m.), Gino Infantino (17m.) y Luka Romero (35m.) en el primer tiempo y de Brian Aguirre, de penal (5m.) y Alejo Véliz (41m.) en la segunda etapa.Pese a los ocho cambios y el equipo alternativo, el seleccionado no detuvo su rendimiento ascendente y completó su mejor actuación en este Mundial antes de iniciar la etapa de eliminación directa.La Argentina, máximo campeón de la categoría con seis títulos, terminó como líder del Grupo A con puntaje ideal, diez goles a favor y apenas uno en contra.El seleccionado volverá a presentarse en San Juan el próximo miércoles 31 a las 18:00 por los octavos de final contra un rival que saldrá de los cuatro mejores terceros proveniente del grupo C, D o E.El equipo del "Jefecito" Mascherano fue amplio dominador desde el inicio y disminuyó al campeón de Oceanía, que deberá esperar para ver si puede ingresar a octavos como uno de los cuatro mejores terceros.Antes de los primeros 15 minutos, la "Albiceleste", hoy vestida de violeta, ya se puso en ventaja por el cabezazo de Maestro Puch, el reemplazante del goleador Véliz.El delantero de Atlético Tucumán conectó un gran centro desde la izquierda del desequilibrante Brian Aguirre luego de una salida rápida de un tiro de esquina.Apenas tres minutos después, Luka Romero recuperó una pelota en campo rival y habilitó a Gino Infantino, quien ingresó al área por el sector izquierdo y definió con un zurdazo cruzado.Para decorar la arrolladora actuación del primer tiempo, Luka Romero demostró porque es una de las mayores proyecciones del fútbol mundial.El talentoso zurdo nacido en México pero que eligió jugar para nuestro país agarró la pelota en mitad de cancha, se sacó de encima a tres marcadores y luego de conducir algunos metros sacó un tremendo remate desde afuera del área que se metió en el ángulo.El jugador de Lazio, de Italia, se besó el escudo en el festejo y después buscó en el banco de suplentes a Agustín Giay y Valentín Barco para celebrar con un baile al ritmo del tema "Pa' la Selección" del grupo La T y la M que sonó después de cada gol.Apenas comenzó el segundo tiempo, el seleccionado juvenil pudo ampliar la ventaja tras elpenal de Aaryan Raj por una mano, advertida por el español Guillermo Cuadra desde el VAR y ratificada por el árbitro qatarí Salman Falahi.Aguirre, una de las figuras del equipo, se hizo cargo y estampó el 4-0 para extender la merecida y justificada diferencia entre los dos seleccionados.El resto del partido estuvo prácticamente de relleno y hasta Mascherano se dio el lujo de hacer debutar al arquero suplente Nicolás Claa en reemplazo de Gomes Gerth.El juvenil de Lanús, uno de las nuevas caras del ciclo, prácticamente no tuvo intervenciones y fue un testigo de lujo de la actuación de sus compañeros.Para cerrar la fiesta y la goleada apareció el artillero del equipo y del torneo con tres gritos, Alejo Veliz, con un nuevo cabezazo letal para el 5-0 definitivo.