Todos los nombres que suenan en la recta final de candidatos

A 30 días de la fecha límite que tienen los frentes políticos para presentar sus listas de precandidatos para participar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, los distintos espacios aceleran sus negociaciones y entran en lade los acuerdos para la conformación de las nóminas electorales.Con la mira puesta en el sábado 24 de junio a la medianoche -cuando vence el plazo para la presentación de listas-, las renuncias a ser precandidatos presidenciales de los máximos referentes del oficialismo como el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la oposición como Mauricio Macri, abrieron un abanico de opciones dentro de los principales coaliciones, lo que se multiplica porque cada frente está compuesto por varios espacios.Hasta hoy, en elhay cinco precandidatos a presidente oficializados, mientras se esperan definiciones que tengan el aval del kirchnerismo, el Partido Justicialista (PJ) y del Frente Renovador, que conduce el ministro de Economía, Sergio Massa.En la danza de posibles nombres, las especulaciones partidarias señalan al ministro del Interior,, quien este jueves-después del acto en la Plaza de Mayo que encabezó la Vicepresidenta por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner- publicó en sus redes sociales un spot en clave electoral.En el video, De Pedro sostuvo que su generación tiene la "responsabilidad de construir una Argentina que funcione" y se hizo eco de las definiciones del fallecido expresidente Néstor Kirchner respecto de que pertenecía a una "generación diezmada" por la última dictadura militar.En el mismo material, el funcionario también citó las declaraciones recientes de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre sus deseos de que sean los" los que "tomen la posta" del país.El spot fue difundido horas después del acto que la vicepresidenta encabezó en Plaza de Mayo por los 20 años de la asunción de Kirchner y del que participó el propio De Pedro junto a la plana mayor del Frente de Todos (FdT).Sin evidenciar aún un gesto político de cara a las PASO, otro de los aspirantes a participar de los comicios internos es el propio Massa, quien ayer se ubicó en el escenario detrás de la Vicepresidenta y junto a 'Wado' De Pedro.Entre las especulaciones, algunos dirigentes ven también posible la candidatura presidencial del gobernador bonaerenseHacia el interior de la coalición oficialista sigue presente el debate entre la realización de una competencia interna en las PASO o la elección de una fórmula de consenso que contente a todos los sectores, tal como lo plantea Massa.A favor de las PASO dentro de la coalición oficialista, ya se han manifestado los precandidatos presidencialesLos primeros en oficializar sus aspiraciones en la carrera presidencial fueron el dirigente social Grabois, por el partido Frente Patria Grande, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que tiene el apoyo del espacio cercano a Alberto Fernández, que también le dio su aval a Rossi, quien se lanzará oficialmente el lunes con un video en las redes sociales.En tanto, Lozano -quien ayer participó también del acto en la Plaza- se presenta como precandidato a presidente por Unidad Popular, mientras que Mariotto lo hace a través del espacio Soberanos, que ya presentó "El Plan de la Patria".En la coalición opositora Juntos por el Cambio, por el lado del PRO están lanzados a la carrera por la Casa Rosada el jefe de Gobierno porteño,, y la exministra de Seguridad, quienes irán a la PASO para dirimir esta postulación.En el caso de Larreta, su postulación fue formalizada en febrero a través de un video por redes sociales grabado en el kilómetro cero de la ruta 40.Bullrich, en tanto, está lanzada a la lucha por la Presidencia de la Nación hace varios meses, y quedó como única representante rumbo a la Rosada del sector del PRO conocido como los "halcones", luego de que Macri anunciara que no se presentará como candidato.En tanto, lapresenta como precandidatos presidenciales al gobernador de Jujuy y presidente del partido,, y al diputado nacionalMorales se lanzó formalmente con un acto en el teatro porteño Gran Rex el 15 de marzo, mientras que Manes lanzó un spot en las redes con las consignas "no mentir, no robar, trabajar" y recorre el país con el objetivo de instalar su precandidatura presidencial.Morales mantiene una alianza política con Rodríguez Larreta y una posibilidad es que ambos confluyan en una fórmula compartida, tras las PASO.Por Encuentro Republicano Federal también confirmó su postulación presidencial el auditor General de la Nación,, desde enero, mientras que un mes después ratificó su candidatura presidencial por la Coalición Cívica su principal referente,-quien recientemente selló el ingreso de su partido, Avanza Libertad, a Juntos por el Cambio- confirmó a mediados de mayo que también peleará por una candidatura presidencial.Por el sector del peronismo federal, confirmaron su precandidatura el gobernador cordobés, que sumó el apoyo del sector afín al economista Roberto Lavagna; y el exgobernador de Salta,, que competirán en unas primarias abiertas por el mismo frente, en un espacio que aún no tiene nombre definido.Desde los partidos de izquierda, también habrá competencia interna en las PASO de agosto, dado que el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) presentaron en los últimos días una fórmula presidencial integrada por el legislador porteñoy la dirigente gremial, y exigieron un plenario de la Izquierda para decidir las demás precandidaturas dentro del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U).Paralelamente, desde el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) proponen que la fórmula única del FIT-U esté integrada por los diputados nacionalesA diferencia del resto de los frentes políticos, el espacio liberal La Libertad Avanza, que lidera el diputado nacional, no tendrá competencia interna en las primarias abiertas debido a que llevará una única fórmula encabezada por el economista junto a la abogada y diputada Victoria Villaruel.Otros precandidatos que lanzaron su precandidatura a Presidente son el peronistay el periodista, quien se referencia en el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.