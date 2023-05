Dos muertos y más de 20 heridos en Ucrania y daños materiales en tres regiones rusas

Entre las personas heridas hay dos niños de tres y seis años, que tuvieron que ser hospitalizados / Foto: AFP

Los combates continuaron en la madrugada del viernes entre las, dejando dos muertos y más de 20 heridos en Dnipro, la cuarta ciudad más poblada de Ucrania, y daños materiales en tres regiones fronterizas rusas."Ataque con misiles contra una clínica en la ciudad de Dnipro. Una persona murió", escribió en Telegram el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras una noche de ataques aéreos rusos en otros puntos del país, incluido Kiev.El jefe de la administración militar de la región de Dnipro, Serguii Lysak, indicó que, entre ellas dos niños de tres y seis años, que tuvieron que ser hospitalizados."Otro ataque ruso con misiles, otro crimen contra la humanidad", escribióen su publicación, acompañada de un video en el que se ven edificios dañados de los que salen columnas de humo.Medios locales publicaron videos de rescatistas ayudando a personas con el rostro ensangrentado a escapar de la clínica a través de los corredores, llenos de escombros.Lysak, por su parte, destacó que la región, en el centro de Ucrania, fuedurante la noche "con misiles y drones", informó la agencia de noticias AFP.Kiev a su vez dijo haber sufrido durante la noche el decimotercer ataque aéreo ruso desde inicios de mes, esta vez con misiles de crucero lanzados por bombarderos Tu-95MS desde la región del mar Caspio.En su parte matutino diario, el mando militar ucraniano confirmóen las últimas 24 horas, incluido uno que dañó una represa en la zona de Donetsk, en el este del país, lo que hace correr un "elevado riesgo de inundación en poblaciones vecinas".Por su parte, Rusia reportó bombardeos en tres regiones fronterizas en las últimas 24 horas.En la región de, donde el lunes y el martes pasado se produjo una importante incursión armada procedente de Ucrania y reivindicada por dos grupos de rusos exiliados que combaten contra las fuerzas de Moscú, un pueblo fue alcanzado por 132 obuses, según el gobernador, Viacheslav Gladkov, quien aclaró que si bien causaron daños materiales, no hubo víctimas.Gladkov afirmó también que el distrito de Belgorodski, que rodea la capital regional Belgorod, se vio alcanzado por 14 disparos, en particular de drones, uno de los cuales bombardeó un edificio administrativo que resultó dañado.En tanto, en, una ciudad rusa ubicada en la región homónima a 200 kilómetros de la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, dos drones dañaron edificios pero sin causar víctimas, según el gobernador, Veniamin Kondratiev.Estos ataques cruzados se producen cuando Ucrania dice estar preparando desde hace meses unafrente a las fuerzas rusas que ocupan el sur y el este del país, tras recibir múltiples entregas de armas occidentales.Asimismo, en la región de Rostov se registraron ataques sin víctimas aunque con daños materiales.El gobernador de, Vasili Golubev, informó del derribo de "un misil ucraniano" en la zona de, en la parte sur de esta región, si bien por parte de Ucrania nunca se han reivindicado como propios este tipo de ataques, alegando que sólo se limitan a combatir para recuperar los territorios ucranianos ocupados.En otro foco de tensión,, aliada de, afirmó anoche que Rusia había empezado a desplegar armas nucleares en su territorio, cumpliendo con el anuncio hecho en marzo por el presidente ruso, Vladimir Putin.El vocero del, Dmitri Peskov, no confirmó estas informaciones y se limitó a destacar que Bielorrusia "enfrenta actitudes poco amistosas, e incluso hostiles, por parte de países vecinos"."Hay que seguir, por tanto, desarrollando y robusteciendo nuestras relaciones con nuestros aliados (...) incluyendo el ámbito militar", añadió el vocero.