El FBI reveló un intento de asesinato contra Isabel II durante una visita a EEUU

Documentos desclasificados del FBI revelaron que la Reina Isabel II,fue víctima en 1983, durante una visita a los Estados Unidos, de un plan que tenía por objetivo su asesinato, revelaron los principales medios británicos.Los archivos dan cuenta de la preocupación de la Oficina Federal de Investigaciones por las amenazas del Ejército Republicano Irlandés (IRA) durante los viajes de la reina al país norteamericano, consignó la BBC.Los documentos muestran quedirigido a la monarca.El oficial, que frecuentaba un pub irlandés en la ciudad, informó a los agentes federales sobre una llamada que recibió de un hombre con el que había entablado conversación en el lugar.Según el expediente,, supuestamente asesinada en Irlanda del Norte por una bala de goma.La amenaza se produjo el 4 de febrero de 1983, aproximadamente un mes antes de la visita programada de la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, a California. El hombre amenazó con dañar a la reina arrojando algún objeto desde el puente Golden Gate al Royal Yacht Britannia durante su paso por debajo, o intentando asesinarla durante su visita al Parque Nacional Yosemite.Ante esta amenaza,a medida que el yate real se aproximara, aunque no se proporcionaron detalles sobre las medidas tomadas en Yosemite.A pesar de la amenaza, la visita se llevó a cabo sin incidentes y el FBI no reveló información sobre posibles arrestos relacionados con el caso., fueron subidos al sitio web Vault, utilizados para compartir información del organismo, después de que los medios de comunicación estadounidenses presentaran una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información.Esta no fue la única ocasión en que la reina británica enfrentó amenazas durante sus visitas de Estado a Estados Unidos.Los documentos revelan que, en 1976, durante las celebraciones del Bicentenario de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, se emitió una citación a un piloto por volar un avión con un cartel que decía "Inglaterra, sal de Irlanda" sobre Battery Park.El medio británico mencionó a las tensiones en Irlanda del Norte, en medio de los disturbios de la época que generaron preocupación en las autoridades de seguridad estadounidenses durante las visitas de Estado de la reina.El primo segundo de la monarca, Lord Mountbatten, fue asesinado en un atentado con bomba del IRA en la costa del condado de Sligo, República de Irlanda, en 1979.