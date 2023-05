Vuelos afectados, calles anegadas y caída de árboles por tormentas en el AMBA

Las condiciones del tiempo irán mejorando lentamente, según el Servicio Meteorológico Nacional / Foto: Camila Godoy

La situación en Aeroparque y Ezeiza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Caída de árboles y calles anegadas

La tormenta con actividad eléctrica que se abatió desde la madrugada del viernes en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense afectó a unos 60 vuelos en ely el, además de provocar calles anegadas y caídas de ramas y árboles, entre otras complicaciones.El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene bajopor lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos, según informó elMás de 35 vuelos resultaron afectados en el Aeroparque Jorge Newbery y unos 25 en el aeropuerto Internacional de Ezeiza, por el intenso temporal con actividad eléctrica que se abatió sobre el AMBA desde esta madrugada hasta las primeras horas del día, informaron a Télam fuentes aeroportuarias.Endebieron suspenderse las actividades en rampa debido a la tormenta eléctrica que se desató sobre la zona provocando que durante ese lapso no se registraran partidas y los aviones que lograron aterrizar, debieron permanecer en pista sin la asistencia del personal de tierra hasta tanto cesaran las condiciones meteorológicas.La estación aérea estuvo cerrada entre las 03:46 hasta 03:56; desde las 04:29 hasta 05:35, desde las 05:58 hasta 06:11 y desde las 07:35 hasta 07:55.Esta situación obedece a la implementación desde hace ya varios años, delinstalado tanto en Aeroparque como en Ezeiza y en varios aeropuertos del interior del país, que alerta la presencia de actividad eléctrica en la zona y prohíbe toda actividad en la zona de pista hasta tanto esa condición desaparezca.debió cancelar dos aterrizajes yotro, mientras que la compañía de bandera tuvo otros 12 vuelos afectados, entre desviados y demorados. Mientras que en lo que hace a despegues, también fueron dos los vuelos cancelados y 15 los que están con demora en las partidas.Enlas condiciones no resultaron mejores, ya que 23 vuelos resultaron afectados por el temporal. Seis vuelos de Flybondi sufrieron demoras, uno fue desviado a un aeropuerto de alternativa en tanto quecanceló un vuelo y otro está con demora.El vuelo deproveniente de Fráncfort debió ser desviado y se encuentran demorados los deprocedente de Madrid, deque viene desde Roma,desde Barcelona,desde Bogotá,desde Punta Cana.A su vez, nueve vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas están demorados en sus partidas desde Ezeiza.De acuerdo con la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional,y ya no se esperan actividades eléctricas que puedan ocasionar más demoras, aunque debido al denominado "efecto dominó", las complicaciones con los vuelos se extenderán hasta la tarde.Las fuentes advirtieron que, a las demoras de este viernes, se suman las que se registraron días anteriores, debido también a las condiciones climáticas.Ante esta situación, las empresas aéreas aconsejan a sus pasajerosEn cuanto a la situación en las calles, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron caídas de árboles por el temporal en Paraguay, entre Scalabrini Ortiz y Aráoz, en el barrio de Palermo; avenida Díaz Vélez y King, en el barrio de Almagro: y en Jorge Newbery y Ciudad de la Paz, en Colegiales, lo que provocaba la interrupción de tránsito en esas zonas.También hubo demoras en la circulación vehicular por la intensa lluvia y anegamientos de calzadas.Usuarios de Twitter también reportaron el anegamiento de varias calles en el Gran Buenos Aires, donde también se registraron inconvenientes para la circulación del tránsito.En el norte del conurbano bonaerense, se encontraban calles inundadas en localidades como, en el partido de San Isidro, y, en San Fernando, según publicaron vecinos en la red social.Hacia el oeste, en el municipio dese registraron varias calles anegadas y zonas inundadas, como en la intersección de la, donde los videos subidos por vecinos mostraban cómo el agua acumulada de las lluvias cubría las veredas.También habitantes de la ciudad dereportaban calles inundadas a través de publicaciones en la red social.