Reino Unido, dispuesto a sumergirse en una recesión para combatir la inflación

Jeremy Hunt, ministro de Finanzas británico.

Hunt explicó que tener una inflación del 8% anual a largo plazo no es beneficioso para la gente y lo consideró una fuente de inestabilidad

Los datos de inflación resultaron ser más altos de lo esperado esta semana. / Foto: AFP.

El ministro de Finanzas británico,, afirmó este viernes que respalda la posibilidad de que el Reino Unido se sumerja en una recesión si eso es necesario para reducir la inflación.En una entrevista al canal de televisión Sky News, el ministromás altos de lo esperado y dijo que"Sí, porque al final la inflación es una fuente de inestabilidad. Si queremos tener prosperidad, si queremos hacer crecer la economía, si queremos reducir el riesgo de recesión, tenemos que apoyar al Banco de Inglaterra en las decisiones difíciles que tome", respondió el ministro cuando se le preguntó si se sentía cómodo con que el BoE hiciera lo que fuera necesario para reducir la inflación, incluso si eso pudiera causar una recesión.Hunt explicó quey lo consideró una fuente de inestabilidad.Para garantizar la prosperidad económica y reducir el riesgo de recesión, afirmó queEstas declaraciones surgieron después de que las expectativas del mercado sobre el pico de las tasas de interés en el Reino Unido aumentaran debido a losSi bien se anticipó un pico cercano al 4,75%,, siendo el mayor cambio en las expectativas de tasas de interés desde 2008.Eltambién reconoció que tiene mucho que aprender sobre el funcionamiento de la política monetaria en un mundo con grandes conmociones.El gobernador del Banco,, dijo además o que, mientras que el economista jefe de la entidad, Huw Pill,Por su parte, el primer ministroprometió reducir a la mitad la inflación este año, apuntando a un poco más del 5% para fines de 2023.En ese sentido durante la entrevista, Hunt comentó que cuando el primer ministro anunció que su objetivo era reducir la inflación a la mitad en enero, hubo algunas personas que se burlaron de eso y dijeron: "Bueno, es automático, va a bajar de todos modos"."No hay nada automático en reducir la inflación, es una gran tarea, pero debemos lograrlo y lo haremos. No es una compensación entre abordar la inflación y la recesión. Al final, el único camino hacia el crecimiento sostenible es reducir la inflación", agregó el ministro.Según las, es posible lograr ese objetivo, sin embargo, el presidente de Queens' College, Cambridge, y el principal asesor económico de Allianz, Mohamed A. El-Erian, argumentó en declaraciones al diario The Guardian que el BoE no tiene más remedio que seguir aumentando las tasas de interés para combatir la inflación.El-Erian sostiene que el riesgo de estanflación es mínimo debido a que la inflación en abril fue menor de lo esperado, situándose en un 8,7% anual.