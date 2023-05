Huawei destacó las perspectivas de desarrollo e inversiones en Argentina y la región

Evento de Huawei / Foto Prensa

Foto Prensa

Foto Prensa

y en particular el interés por impulsar las inversiones y operaciones en Argentina, en el marco del evento Huawei Cloud Compass 2023, que durante las dos últimas jornadas se llevó a cabo en la ciudad de Shenzhen.En el evento, que tuvo como eje de discusión el análisis en cómo la computación en la nube acelerará la, participaron más de 200 líderes industriales, comerciales y técnicos de la industria de Internet en América Latina y Huawei Cloud ejecutivos y expertos.En una rueda de prensa virtual en la que participó Télam,dijo que "tenemos nuestros servicios de nube tanto en Chile como en Argentina hace 3 años, estos dos países son importantes dentro del mercado latinoamericano, no dejamos de invertir en estos países"."Además, nos esforzamos en la formación de talento y cooperación con empresas locales; estos dos países son cruciales y merecen nuestra inversión constante", agregó, ante la consulta de Télam y un medio chileno por las perspectivas de inversiones y operaciones en estos países.Afirmó que "hay empresas argentinas que han tenido interacciones profundas con empresas chinas en esta cumbre de Compass".Por su parte,destacó "las inversiones en América Latina en la nube" y aseguró que "la nube de Huawei es la que más crece en América Latina", al tiempo que detalló que "el número de usuarios ha crecido de 3 mil usuarios en 2021 a 5300 en 2022"."Nos comprometemos a la innovación y a dar apoyo de la economía digital en América Latina y Caribe; esperamos impulsar el desarrollo de la economía digital en la región; los gobiernos latinoamericanos y caribeños han generado un excelente ambiente de negocios para las empresas", aseguró.sostuvo que "los servicios de nubes en todos los países se enfrentan a un crecimiento muy rápido en los últimos años por el surgimiento de tecnologías nuevas" y observó que ""Comercio electrónico, medios y entretenimientos, fintechs y educación en línea son los mercados más susceptibles de acelerar la implementación de la nube en América Latina", detalló.En la apertura del evento,compartió los últimos avances comerciales y prácticas de la industria de Huawei Cloud, y expresó la postura de Huawei Cloud sobre el apoyo a los clientes y socios latinoamericanos para lograr su transformación digital.Dijo que "en los últimos cinco años, Huawei Cloud sigue creciendo muy rápido no solo en América Latina, sino también en los mercados globales; nuestro