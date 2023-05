En el FdT valoraron que Cristina "trazó los ejes" para ganar las elecciones

Foto: Leo Vaca.

En la Plaza de Mayo con @CFKArgentina y con todo el Pueblo recordando los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. ✌️🇦🇷#ImitemosElEjemplo #Nestor20Años pic.twitter.com/668jkxN64a — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) May 25, 2023

Néstor resignificó la política y nos abrió el camino a todos. Hoy lo celebramos en una plaza colmada junto a @cfkargentina y miles de militantes que honran su legado.



No hay ni habrá lluvia que pueda apagar tanto fuego.#ImitemosElEjemplo pic.twitter.com/8Doc30SSJG — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) May 25, 2023

"Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo", @CFKArgentina.



Un día histórico en la Plaza de Mayo junto a compañeros y compañeras, recordando a Néstor para pensar qué Argentina queremos 🇦🇷💙 pic.twitter.com/UCWw3SUmQq — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 25, 2023

Otro 25 de Mayo a plaza llena. Otro 25 de mayo emocionados y recorriendo las calles. Este 25, a 20 años de aquel memorable discurso, recordamos a Néstor Kirchner y no hubo mejor manera de hacerlo que encontrándonos para escuchar a @CFKArgentina



¡Feliz día de la patria! 🇦🇷☀️ pic.twitter.com/WZ70GZ1W2P — Gabriela Cerruti (@gabicerru) May 25, 2023

Hace 20 años Néstor nos convocaba a todos y todas para poner a la Argentina de pie. Se encontró con mas desempleo que votos, pero eso no le impidió construir un proyecto de trabajo e inclusión que transformó al país. No resignarnos nunca es el mejor homenaje que podemos hacerle pic.twitter.com/Od0S8bOMdj — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) May 25, 2023

Repercusiones en la oposición

Lo que comenzaron hace 20 años termina así: con un país ruinoso, pobre, descapitalizado, inculto. Mejor que hablar es mirarles la cara a los argentinos, que lloran todos los días.



Nosotros vamos a poner las cosas en su lugar, de una vez y para siempre. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 25, 2023

Sin definiciones electorales, potenciales precandidatos escucharon de cerca a la Vicepresidenta El acto que encabezó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el vigésimo aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner contó con la presencia de todos los sectores del Frente de Todos (FdT), entre ellos cuatro de los cinco posibles precandidatos presidenciales del espacio: Eduardo 'Wado' De Pedro, Sergio Massa, Axel Kicillof, Agustín Rossi y Juan Grabois.



De Pedro, Kicillof y Massa ingresaron juntos al escenario, acompañados por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque.



Detrás del atril en donde habló la Vicepresidenta se ubicaron hacia la izquierda De Pedro y Massa, Kicillof a la derecha y, algo más alejados, Grabois y Rossi.



De ellos, solo Grabois y Rossi anunciaron sus precandidaturas, y sobre Kicillof se lo menciona como postulante a reelegir al frente de la gobernación bonaerense o también como precandidato presidencial, un debate pendiente en las filas del oficialismo.



Otro funcionario que anunció su intención de ser precandidato, Daniel Scioli, no estuvo presente debido a que cumplió actividades como embajador en Brasil.



También en la primera fila estuvieron el titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner con una campera de Racing junto a sus hijos María Emilia y Néstor Iván; también la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y a la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario.



Adelante y sentadas estuvieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre ellas Estela Carlotto, vestida de rojo.



La Vicepresidenta ingresó al escenario a las 15.30 y se dio inicio al acto, que inicialmente estaba previsto para las 16.



Entre los 300 invitados hubo presencia de otros miembros del Gabinete, gobernadores, legisladores nacionales, referentes de movimientos sociales y sindicales, más curas villeros y representantes de la cultura como Teresa Parodi y Carolina Papaleo.



En el espacio más cercano a la exmandataria, más allá de su núcleo familiar, se pudo ver también al dirigente peronista Carlos Kunkel, excolaborador y amigo de Néstor Kirchner; al gobernador riojano Ricardo Quintela; al ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus, y al jefe comunal de Merlo (de licencia) y a cargo del Grupo Bapro, Gustavo Menéndez.



Otros invitados que se ubicaron cerca del atril de la Vicepresidenta fueron la senadora nacional Juliana Di Tullio; la titular de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau; Edgardo Depetri, Hugo Yasky y el excanciller y exgobernador bonaerense Felipe Solá.

