Argentina entrenó en San Juan con la visita de un campeón juvenil: "Leo" Franco

Foto: Julián Alvarez

El seleccionado argentino Sub 20 completó este jueves el último entrenamiento antes de enfrentar el viernes a Nueva Zelanda por la última fecha del Grupo A, con un campeón del Mundo de la categoría como invitado: el exarquero Leonardo Franco.El campeón de la Copa del Mundo juvenil que se realizó en Malasia 1997 acompañó a la delegación nacional en la práctica que se realizó en la soleada tarde del estadio Hilario Sánchez, del club San Martín de San Juan.El nicoleño, de 46 años, se ubicó a un costado del campo de juego junto a su excompañero de equipo Bernardo Romeo, actual coordinador de Selecciones Juveniles, y observó el entrenamiento de los juveniles dirigidos por Javier Mascherano.El seleccionado argentino, ya clasificado a octavos de final, completó este jueves su segunda práctica en San Juan luego de haber disputado los dos primeros partidos en Santiago del Estero.La primera fue el miércoles por la tarde en la cancha auxiliar del estadio San Juan del Bicentenario, a puertas cerradas, y hoy se trasladaron al estadio del "verdinegro", uno de los animadores de la Primera Nacional.Jorge Miadosqui, presidente de San Martín de San Juan y secretario de Selecciones Nacionales de AFA, ofició como anfitrión de la comitiva encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia.El presidente de la AFA nació en San Juan y luego de la obtención de la Copa del Mundo fue declarado "ciudadano ilustre".Durante los quince minutos abiertos a la prensa, la práctica se desarrolló con normalidad y los 18 futbolistas iniciaron los trabajos a disposición del preparador físico Pablo Blanco.Los arqueros Federico Gomes Gerth, Nicolás Claa y Lucas Lavagnino se fueron a otro sector con Mauro Dobler, el entrenador de arqueros.El resto, bajo la supervisión de los ayudantes de campo Leandro Stilitano y Lucas Rodríguez Pagano, armó una ronda en la mitad de cancha.Mientras los jugadores se divertían con el famoso "loco", Mascherano llamó a Valentín Carboni para hablar a un costado y allí estuvieron hasta que la prensa debió retirarse del estadio.La joven figura de Inter, de Italia, de apenas 18 años, disputó 141 minutos entre las primeras dos fechas y sería uno de los reservados para los octavos de final.Argentina enfrentará este viernes a Nueva Zelanda desde las 18.00 por la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial Sub 20 2023, con el objetivo de terminar como líder.Con un empate, la "albiceleste" se asegura jugar el próximo martes nuevamente en San Juan contra uno de los mejores terceros del grupo C, D o E.