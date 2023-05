20 definiciones de la vicepresidenta en Plaza de Mayo

Foto: Raúl Ferrari.

Ante la multitud que se reunió en Plaza de Mayo para escucharla hablar, Cristina Fernández de Kirchner pronunció una serie de frases sobre Néstor Kirchner, sobre la marcha de la economía y la Corte Suprema de Justicia que se reproducen a continuación.• "Es necesario que llevemos a todos los rincones de la patria, en cada escuela, barrio, comercio, calle, que cuando él (Néstor Kirchner) llegó era así de chiquito el Estado y la deuda era así de grande".• "Fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo".• Néstor Kirchner "sigue viviendo en el corazón del pueblo y en cada argentino y argentina al que le dio dignidad".• "Somos 46 millones, no alcanza con la materia prima, tenemos que incorporar valor y tecnología para que haya trabajo de calidad y buenos salarios, lo que el país necesita".• "Dejen de querer dirigir la política y clausurar la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima".• "Si no logramos que programa del FMI sea dejado de lado, no vamos a poder pagarlo".• "No puede seguir atado a una economía primarizada y los precios internacionales aunque llueva o salga el sol".• "No es pecado pagar buenos salarios, al contrario".• "Necesitamos articular lo público y privado, una alianza para agregar valor e incorporar tecnología".• "Cuando Néstor llegó al gobierno recibió la deuda defaulteada más grande de la historia".• "En 2015 dejábamos un país mucho mejor que el que habíamos recibido"• "Nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo"• "Este gobierno es infinitamente mejor al que hubiera sido otro de Macri"• "El FMI le dio a Macri 57.000 millones de dólares para que gane las elecciones”.• "Hay que volver a renovar ese pacto (democrático). Cuando escucho y dicen hay que acabar con el peronismo o con el kirchnerismo...por favor...si con ganar me alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro?, Y se los digo como parte de una generación que fue devorada".• "Basta de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer; hay que romperse lo que hay que romperse"• "Es necesario volver a darle al país un Poder Judicial que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia argentina".• "Tenemos que repensar el diseño institucional. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas de por vida y nunca más rinden cuentas a nadie ni nada. Eso no es de república. Eso no es de democracia".• "Los argentinos se merecen tener una Corte de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorado; a todos los partidos se los pido".• "Es necesario volver a darle al país un Poder Judicial que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia argentina".