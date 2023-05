Los gobernadores abogaron por más federalismo, unidad y un futuro mejor

Provincia de Buenos Aires

Los gobernadores abogaron este jueves en las celebraciones porpor "más federalismo", mantener la "unión de los argentinos" y trabajar para "construir un futuro mejor" desde las provincias en distintos actos que encabezaron esta mañana tras cumplir con las tradiciones más arraigadas en el país para recordar la conformación de la Primera Junta de Gobierno.en los principales templos de las provincias se conjugaron este jueves con desfiles escolares, militares y de agrupaciones gauchas en una jornada de celebración que en varios distritos continuaba con peñas folklóricas, ferias gastronómicas y actividades culturales.El gobernadordestacó al salir del Tedeum en la catedral de La Plata que "a 40 años de la vuelta de la Democracia las palabras del arzobispo Víctor Fernández son fundamentales" y pidió: "celebremos felices su recuperación yque hagan nacer un país nuevo, donde cada argentino y argentina tenga las mismas oportunidades".En su homilía,agradeció "que finalmente se haya roto ese ciclo maldito de interrupciones de la vida democrática pero no podemos ignorar que esta democracia que amamos, todavía tiene que mejorar, crecer, enriquecer y corregir procedimientos, formas, cauces institucionales pero lo más serio que no termina de cumplir su finalidad última, que es el incluir a todos en el camino de la plenitud humana", tras lo cual señaló que en una "época de crisis cultural" en la que "es difícil valorar a un humano más allá de las apariencias y de los puntos débiles" avanzaTras la ceremonia, Kicillof resaltó que "hoy conmemoramos un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, de cuando empezamos forjarnos como Nación" y "los 40 años de democracia, lo decía el arzobispo en un Tedeum muy particular, en el que se puso en contexto la democracia" con "palabras bellísimas de cómo hemos logrado superar muchos desafíos pero, acompañados por cartoneros y de este discurso tan dañino de la meritocracia sin contexto donde pareciera que, sólo el esfuerzo pero también hay condiciones sociales económicas que revertir, una desigualdad muy grande".aseguró en su homilía ante funcionarios municipales que, al condenar "la inflación galopante, la violencia, la pobreza, las nefastas consecuencias de la droga en todos los niveles y en muchos ámbitos" y a la "situación exclusión del sistema de muchas personas".Tras participar del Tedeumsostuvo que esta fecha "cuando empieza a nacer nuestra Patria, tiene que ser un día de unión, de terminar con la grieta, y de ratificar nuestro compromiso y sentido de pertenencia con el país que tanto amamos".El mandatario Omar Perotti afirmó este jueves que "cada 25 de mayo los argentinos, los santafesinos," y sostuvo que en la provincia "es lo que hicimos desde que asumimos: construir los cimientos para afianzar a nuestra provincia como el motor productivo y de innovación de la República Argentina", tras lo cual renovó el "compromiso de acompañar al que trabaja, al que invierte y al que produce"., sin importar la pertenencia partidaria, es la mejor práctica democrática y de federalismo, es la que ayuda a resolver problemas y es la que aleja a las peleas sin sentido", abundó y sostuvo que "a más de 200 años, la Argentina federal sigue siendo una deuda y tenemos que bregar todos los días para que haya una preocupación igualitaria por cada uno de los habitantes del suelo argentino" porque "la patria es el bien común, el lugar amplio y diverso donde todas y todos somos necesarios para alcanzar una Argentina mejor, es entre todos y con todos".asistió este jueves al Tedeum oficiado por el párroco Daniel Chillemi, quien llamó a "construir una nación justa", en consonancia con palabras pronunciadas por el papa Francisco, y abogó por "custodiar el legado de los próceres" tras lo cual citó al pontífice al recordar que "la política es una de las formas más elevadas de la caridad, porque sirve al bien común y en los momentos de crisis requieren dar lo mejor de nosotros mismos".participó junto a su gabinete del tradicional Toque de Diana en la residencia oficial de La Puntilla, en Luján de Cuyo, tras lo cual recordó que "un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo nos invita al encuentro colectivo para festejar nuestra historia", mientras en la localidad de San Rafael cientos de parejas se preparaban para bailar esta tarde el Gran Pericón Nacional, en la Villa 25 de Mayo.afirmó este jueves queeconómico y sostuvo que su administración se distingue como "un proyecto político que pensamos que primero esta Catamarca, que primero están los catamarqueños y catamarqueñas"."Con los gobernadores del Norte Grande, somos las 10 provincias que trabajamos en conjunto fomentando el turismo, las inversiones en nuestra región, lo que es un ejemplo para todos", aseguró.Autoridades gubernamentales, militares y agrupaciones gauchas junto a abanderados escolares celebraron la Revolución de Mayo de 1810 ycomo estado soberano" en un acto que fue encabezado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir, gobernador electo de la provincia que asistió al Tedeum en la iglesia Catedral.El gobernadorrecordó este jueves que así como en la Revolución de Mayo la llegada al poder del presidente Néstor Kirchner "unió a su pueblo, abrió caminos en la adversidad, revirtió la historia y creó un horizonte de producción, trabajo e igualdad".El gobernadordestacó con el desfile cívico militar la costanera capitalina "se tiñó de celeste y blanco y el fervor patriótico" y resaltó que entre las fuerzas de seguridad, escolares, excombatientes de la guerra de Malvinas también desfilaron y se homenajeó a "los 400 bomberos que combatieron los incendios durante la Emergencia Ígnea" que afectó a la provincia.El gobernadorcelebró la fecha patria en la localidad de Las Palmas y sostuvo que "después de 213 años de historia y 70 años de organización nacional, es momento de mostrar grandeza y construir un país más justo, más equitativo y más federal"."Hoy, 25 de mayo, comenzamos un nuevo proceso en Argentina, hace 213 años, que condujo a la independencia de las provincias sudamericanas y a la unión de todos los pueblos latinoamericanos., añadió., inauguró obras y recordó que, el de seguir construyendo ciudadanía y seguir fortaleciéndolo todos los días, para seguir sosteniendo el sistema democrático, la independencia de poderes y todo lo que haga falta para que estemos cada día mejor, con más inclusión y crecimiento"., convocó este jueves a la "unidad" y a "dejar de lado las cuestiones partidarias, personales y que nos separan por ir por delante, con una política común que este pueblo argentino necesita", al encabezar el acto por el 25 de Mayo y señaló que la fecha "es mucho más que una revolución: es libertad, es la oportunidad de decidir nosotros; y tenemos una gran oportunidad a nivel nacional de que este ejemplo que es la ciudad de Neuquén y la provincia se tome".participó del Tedeum y destacó que "como pueblo tucumano, a ejemplo de nuestros próceres, acudimos a dar gracias a Dios por bendecirnos con el don de la Patria y la Libertad" y citó palabras del obispo Roberto Ferrari al remarcar "que nadie nos arrebate la identidad de argentinos, ni la tierra, ni los sueños, ni los valores, ni lo que creemos. Pudimos gritar libertad porque quisimos y queremos cuidar lo que es nuestro: La Patria".pidió seguir construyendo "juntos un país cada vez más libre, justo y soberano, con igualdad de oportunidades para todos los argentinos", a 213 años de "aquella gesta patriótica" en un mensaje en Twitter tras la suspensión de los encuentros protocolares, aunque se realizó un acto en la Plaza de Armas del Regimiento de Caballería Exploración de Montaña "General Güemes", perteneciente a la Quinta Brigada de Montaña, del Ejército Argentino.